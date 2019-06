Bundesweit geht der Trend in Sachen Konjunktur nach unten. In der Region sieht das anders aus. Wie läuft es in der Branche, in der Sie tätig sind? Wie schätzen Sie die Lage ein? Hier geht’s zur Umfrage:

Die Ergebnisse der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage zum Frühjahr 2019 liegen vor: Demnach bewertet der Großteil der regionalen Wirtschaft die aktuelle Lage noch überwiegend positiv. Fast 40 Prozent der befragten Unternehmen verzeichneten in den letzten Monaten Umsatzsteigerungen, und auch die Ertragslage bewerten gut 30 Prozent noch immer positiv.

Dieses Ergebnis widerspricht damit dem Trend, der sich derzeit auf Bundesebene abzeichnet - nämlich dass es mit der Konjunktur momentan nach einer Phase des Wachstums eher wieder bergab geht.

Wie ist es in Ihrer Branche derzeit? Wie ist Ihr Eindruck oder Ihr Wissensstand: Läuft es gut und wird es mittelfristig auch weiterhin gut laufen? Oder hat man in dem Wirtschaftszweig, in dem Sie tätig sind, eher zu kämpfen und muss sich auf härtere Zeiten einstellen?

Wie bewerten Sie die Gesamtlage Ihrer Branche jetzt und im nächsten halben Jahr - unabhängig von persönlichen Sorgen, Nöten oder Freuden am eigenen Arbeitsplatz?