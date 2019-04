Themen in diesem Artikel Sportverein

Der Sportverein Mergelstetten ehrte zahlreiche Sportler und Mitglieder für ihre Leistungen und ihr langjähriges Engagement.

Im Rahmen der 139. Hauptversammlung des SV Mergelstetten wurden am Freitagabend in der Sporthalle Reutenen eine ganze Reihe von Mitgliedern für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Einige Mitglieder musste Vereinsvorsitzender Thomas Bassmann aus teils langjährigen Positionen verabschieden, einige andere konnte er in neuen Funktionen offiziell vorstellen und willkommen heißen.

Für ihre 25-jährige Zugehörigkeit zum Verein wurden geehrt: Tim Ardinski, Benedikt Bassmann, Anita Beer, Lena Bühner, Hermann Eiberger, Susanne Eschler, Alfred Handel, Christa Kotzur, Ruben Müller, Dieter Stenzel, Marlene Stockinger, Thomas Vetter und Dr. Jörg Wagner.

Für 40 Jahre Treue zum SV Mergelstetten wurden geehrt: Dieter Eschler, Werner Hitzler, Dieter Kässmeyer, Gerda Schmoll, Gerhard Schwedler und Michael Thiele. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Günter Ardinski, Hans Vogel und Thomas Schwab. Und für seine 70-jährige Treue zum Verein wurde Horst Schottky ausgezeichnet.

Stellvertretend für den verhinderten Heidenheimer Sportkreispräsidenten Klaus-Dieter Marx nahm Sissi Barth die Ehrungen des Württembergischen Landessportbundes vor. Mit der Bronzenadel des WLSB wurden ausgezeichnet: Elke Bassmann, Siggi Schauz, Bernd Streicher und Silja Zeeb. Mit der Silbernadel des WLSB wurden ausgezeichnet: Georg Nusser, Hermann Deroni und Andreas Ogger.

Verabschiedet wurde Georg Nusser, der über Jahrzehnte Mitglied im Ehrenrat gewesen war, und Thomas Potzner, ebenfalls als Mitgliedervertreter über 20 Jahre Mitglied im erweiterten Vorstand. Potzner tritt allerdings keineswegs in den Ruhestand. Im Gegenteil, seit Anfang des Jahres ist er Fußballabteilungsleiter.

Freudig begrüßt in der Riege der frischgebackenen Abteilungsleiter wurde auch Dr.-Ing. Katharina Kehren. Ihr Berufsleben hatte sie erst vor fünf Jahren an die Brenz geführt; sofort stürzte sie sich in sportliche Aktivitäten und ehrenamtliches Engagement. Seit November letzten Jahres leitet sie die Abteilung Outdoor. Ein alter Hase im Verein und in seiner Sportart ist Bernd Streicher, der im Mai 2018 die Leitung der Tischtennisabteilung übernommen hat.