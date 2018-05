HSB HSB-Handballer: Bürokratie wird zur wachsenden Belastung

Heidenheim / HZ

Ehrungen standen im Mittelpunkt bei der Hauptversammlung der Handballer.

Der HSB-Vorsitzende Dr. Volker Wiedenmann belohnte Max Geiger und Jürgen Baur mit der silbernen Nadel für 25 Jahre Mitgliedschaft. Hans Hohlbauch, Vorsitzender des handballbezirks Stauferland, ehrte im Namen des Handballverbands Württemberg (HVW) gleich sieben Mitglieder der Abteilung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit: Die bronzene Ehrennadel erhielt Andre Rode, die silberne Alexander Sabouni. Beide sind stellvertretende Jugendleiter.

Die goldene Ehrennadel wurde Frank Rau, Günther Sauer, Christiane, Ewald Rathgeb sowie Rolf Paas verliehen. Hohlbauch zeigte sich sehr angetan davon, wie viele Mitglieder teils schon mehr als 30 Jahre für den Verein tätig sind.

Laut Paas geben die zurückgehenden Meldezahlen von Mannschaften im Spielbetrieb Anlass zur Sorge, vor allem im Jugendbereich. Es werde immer schwieriger, Jugendliche für den Vereinssport zu gewinnen, und das trotz Schulkooperationen und Schulhandballtagen, die die HSB-Handballer kontinuierlich veranstalteten. Weiteres wichtiges Thema: die Datenschutzgrundverordnung, die im Hauptverein und in allen Abteilungen umgesetzt werden muss. Es bestehe kein Zweifel, so Paas, dass Datenschutz genauso wie der Kinder- und Jugendschutz ein wichtiges Thema sei. Aber die enorm aufwendige Umsetzung sei für einen Verein und seine ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter eigentlich nicht mehr zu schultern. Wenn Übungsleiter mehr mit Verwaltungstätigkeiten als mit der Betreuung von Jugendlichen beschäftigt seien, könne die Umsetzung solcher Gesetze das Aus des Ehrenamts und vieler Vereine sein. Paas lobte das Abschneiden der aktiven Teams. Die 1. Herrenmannschaft belegte den vierten Platz in der Bezirksliga. Er bedankte sich bei Trainer Beo Somogyi für dessen Arbeit.

Der 2. Mannschaft gelang mit den Trainern Uwe Rendle und Andy Wieland der Aufstieg in die Kreisliga A. Die 3. Herrenmannschaft belegte den sechsten Platz in der Kreisliga B. Auch in der nächsten Saison stellt der HSB drei aktive Herrenmannschaften, Im Jugendbereich geht es in das dritte Spieljahr der Jugendspielgemeinschaft mit dem TSV Dettingen. Bis auf eine A-Jugend können auch in der kommenden Saison alle Jugendteams gemeldet werden.

Manuel Dandl wurde als neuer Kassier gewählt. Ulrike Sauer steht ihm als Stellvertreterin zur Seite. Neuer Technischer Leiter ist Volker Kampf, den Günther Sauer unterstützt. Neu ins Organisationsteam wurde Florian Biebl gewählt. Alle anderen Amtsträger wurden wieder gewählt, so auch Abteilungsleiter Rolf Paas.