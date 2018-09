Elchingen Holz und Stahlrohr: Fliegen, wie zu Uropas Zeiten

Elchingen / Arthur Penk

Auf dem Flugplatz Aalen-Heidenheim kann man derzeit wahre Raritäten in Aktion sehen.

Normalerweise findet man sie in Museen, doch wirklich fliegen können nur noch wenige: historische Segelflugzeuge aus den 1930er bis in die 1960er-Jahre. Eine Gelegenheit, sie in Aktion zu sehen, bietet sich noch bis zum 3. Oktober auf dem Flugplatz Aalen-Heidenheim.

Schauplatz ist ein Treffen von Flugzeug-Enthusiasten aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Besitzer von einem guten Dutzend historischer Segelflugzeugen hat der Münchner Flugzeugsammler Mario Selss nach Elchingen eingeladen, es ist bereits das 5. Treffen der Oldtimer-Freunde.

Über die Jahre seien es immer mehr Teilnehmer und damit Flugzeuge geworden. Inzwischen zieht das Treffen auch immer mehr Besucher aus der Umgebung an, erzählt Selss. Eine kleine aber feine Oldtimer-Schau, sozusagen. Und neugierige Blicke sind stets garantiert.

Museumsstücke sind die Maschinen allerdings nicht, sie alle werden von ihren Eigentümern liebevoll gepflegt und regelmäßig geflogen. In Elchingen kann man nach einer Anmeldung sogar mitfliegen.

Geplant an den sechs Tagen sind unter anderem Flüge mit legendären Typen wie „Spyr V“, „Kranich III“, des Hochleistungsflugzeugs „Blanik“, „Slingsby T21b“, „MG23SL“ und der „SG-38“, einem Schulgleiter ganz ohne schützendes Cockpit.

Eines der Höhepunkte am Wochenende: Eine restaurierte „Grunau Baby“ (siehe Video zum Artikel) wurde am Sonntag nach einem Vierteljahrhundert Stillstand erstmals wieder erfolgreich geflogen.