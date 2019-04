Über den Mietmarkt in Heidenheim unterhalten sich drei Journalisten im Podcast in der Reihe „Unterm Dach“.

In großen deutschen Städten protestierten am Wochenende viele Menschen gegen steigende Mieten und verantwortungslose Immobilienkonzerne.

Ganz so schlimm wie etwa in München ist die Situation in Heidenheim nicht – das ist ein Fazit, das die Redakteure Marc Hosinner und Silja Kummer zusammen mit ihrem ehemaligen Kollegen Erwin Bachmann in der zwölften Folge des HZ-Podcasts „Unterm Dach“ ziehen.

Ein Paradies für Mieter ist Heidenheim aber trotzdem nicht: Auch hier schlagen sich die Menschen mit undurchschaubaren Nebenkostenabrechnungen, schlechtem Service und fehlenden Ansprechpartnern bei großen Vermietern herum.

Wohnen Vonovia-Mieter beklagen fehlerhafte Nebenkosten-Rechnungen Das Thema ist bundesweit bekannt, aber trotzdem nicht minder existenziell für viele Mieter der Vonovia in Heidenheim: Die Nebenkostenabrechnungen des Wohnungskonzerns sind hoch und steigen von Jahr zu Jahr.

Erwin Bachmann, der vor einem Jahr als stellvertretender Redaktionsleiter der HZ in den Ruhestand ging, kann vieles über das Wohnen in Heidenheim erzählen: Zu Zeiten der GBH konnte die Stadt Heidenheim noch Einfluss auf die Wohnungspolitik nehmen. Mit dem Verkauf an die Gagfah war es damit vorbei.

GBH-Verkauf Der große Heidenheimer Wohnungs-Deal Warum die Stadt Heidenheim 2006 ihre eigene Wohnungsbaugesellschaft verkauft hat, aber jetzt Immobilien in Frankenthal besitzt.

Heute gehören die meisten der ehemals städtischen Wohnungen der Vonovia. Wie es dazu kam, wie die Bürger das fanden und auch, warum ein Bürgerbegehren letztlich keinen Erfolg hatte, erzählt er im Hörformat der HZ, das hier abgerufen werden kann.

Hier kann man den Podcast anhören:

.

Zum Thema Mietmarkt recherchiert die HZ bei der Aktion „Wem gehört Heidenheim?“. Zusammen mit dem gemeinnützigen Recherchezentrum Correctiv wurde eine Plattform eingerichtet, über die Leser sich beteiligen können: wem-gehoert-heidenheim.de

Dort kann man den Vermieter und die Höhe der Miete eintragen. Die Redaktion erhofft sich davon, mehr über den Markt in Heidenheim zu erfahren und mit weiterer Recherche dazu beizutragen, dass auch Missstände publik werden.

Wer seine Daten nicht selbst eingeben will, kann am Donnerstag, 11. April, zwischen 16 und 17 Uhr ins Pressehaus kommen und sich bei der „Wem-gehört-Heidenheim“-Sprechstunde dabei helfen lassen. Mitgebracht werden sollte ein Dokument, das den Vermieter und die Miethöhe zeigt (Mietvertrag).