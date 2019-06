Es ist Sommer und es ist heiß. Doch manchen Personengruppen machen die aktuell hohen Temperaturen mehr zu schaffen als anderen.

Es ist warm. In der ganzen Republik und somit auch in Heidenheim steigt das Thermometer höher und höher. 30 Grad werden für die restliche Woche täglich mindestens erwartet. Doch wie geht man um mit diesen Temperaturen und ist das alles überhaupt so wild?

Die gute Nachricht zuerst: Noch scheinen in den Elektromärkten der Stadt nicht alle Ventilatoren ausverkauft zu sein – und hier und da ist auch schon Nachschub geordert. Auch wenn die Gebläse ein wenig Linderung für Hitzegeplagte versprechen, treffen die hochsommerlichen Temperaturen manche Personen härter als andere. Senioren sollen zum Beispiel besonders darauf achten, genug zu trinken, so Heimleiter Konstantin Wall vom DRK-Pflegedienst: „Wenn hohe Temperaturen angekündigt sind, dann informieren wir unsere Mitarbeiter, Patienten sowie deren Angehörige. So sollen Aktivitäten nach Möglichkeit in die Morgen- und Abendstunden verlegt werden und auch den Spaziergang mit der Oma um die Mittagszeit verschiebt man am besten.“ Die Pfleger wählten für die Patienten möglichst luftige Kleidung aus und machten regelmäßig Trinkrunden, so Wall. „So wollen wir Dehydration vermeiden.“

Hitze als Auslöser

Aber wie erkennt man die eigentlich? Einerseits kann jeder am Arm mit zwei Fingern eine Hautfalte bilden. Nimmt man die Finger weg und die Haut bleibt stehen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man mehr trinken sollte. Auch bei Schwindel kann kühles Wasser Abhilfe schaffen. „Allerdings“, sagt Wall, „ist bei uns im Heim auch in langen, heißen Sommern wie 2018 noch niemand hitzebedingt umgekippt. Wenn das passiert, dann ist die Hitze nur ein Randaspekt, da liegt ein deutlich schwereres Krankheitsbild vor.“

Ähnlich sieht es auch Günther Berger vom Klinikum Heidenheim: „Wenn jemand mit Herzproblemen eingeliefert wird, dann ist die Hitze erstmal egal. Das Herz macht die Probleme, nicht die Hitze.“ Überhaupt sieht man die scheinbare Aufregung um die sommerlichen Temperaturen im Klinikum verhalten: „Wer Versorgung braucht, der bekommt sie, wetterunabhängig.“ Dehydrierte Patienten würden wie üblich mit Flüssigkeitslösungen behandelt. Und diese Lösungen seien immer in ausreichender Menge vorhanden, so der Klinikum-Pressesprecher.

Manche Patienten sind gefährdet

Allerdings rät das Klinikum Patienten mit Herz- und Kreislaufproblemen zu besonderer Vorsicht, da Hitze hier zumindest ein Auslöser sein kann. Wer sich etwas Gutes tun will, der trinkt viel, kühlt den Körper regelmäßig ab, meidet die Sonne und sucht den Schatten.

Entsprechend voll ist es am Nachmittag und Abend im Waldfreibad. „Wir aktivieren dann alle Mitarbeiter und Aufsichten die wir bekommen“, sagt Matthias Heisler, Leiter des Fachbereichs Jugend und Sport. Mit Blick auf die Besucherzahlen kann er sich freuen, denn diese entsprechen bisher nahezu denen von 2018: „Bleibt das den gesamten Sommer über so, dann wird das ein erfreuliches Badejahr.“

Schwitzen am Pizzaofen

Zumindest die Suche nach Abkühlung stellt sich für Mensura Franca vom „Pizza Corner“ in der Karlstraße als schwierig dar. Während die warme Luft von der Straße in den Laden drängt, heizt der Pizzaofen hinter ihr ordentlich ein. „Ich mach dann alle Fenster und Türen auf und hoffe auf jedes bisschen Frischluft“, sagt Franca. Ob sie keinen Ventilator besitzt? „Nein, davon wird mir schlecht.“

Auch Polizisten schwitzen

Auch für Polizisten ist das Wetter nicht ganz einfach, denn unter der Schutzweste kann man ganz schön ins Schwitzen kommen. Zwar herrscht laut Polizei-Pressesprecher Joachim Schulz keine Pflicht zum Tragen der Weste, dennoch entschieden sich die meisten Polizeibeamten auf Streife dafür. Der Beamtenstatus ist im Übrigen der Grund, warum Polizisten angebotene Getränke ausschlagen müssen. „Da sind die Richtlinien eindeutig“, so Schulz. Freuen dürften sich die meisten Beamten aber dennoch über das Angebot der Bürger, allein der Geste wegen.

Die nächsten Tage werden heiß bleiben, von einer Hitzewelle wie 2018 zu sprechen wäre aber sicherlich verfrüht. Denn für Ende Juni sind Temperaturen um die 30 Grad nicht gerade selten, sondern eher normal.