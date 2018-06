Heidenheim / hz

Rosenmarkt heißt es am Samstag zum 16. Mal in Heidenheim – und wie immer von 10 bis 18 Uhr in der Hinteren Gasse.

Mehr als 40 Anbieter verwandeln Heidenheims schönste Altstadtadresse für einen Tag in ein wahres Blumenparadies.

Hinzu kommen Accessoires rund um die Rose, Angebote der Gastronomen und ein Opern-Auftritt gegen 13.30 Uhr.