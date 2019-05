Am Samstag, 1. Juni, findet die beliebte Veranstaltung erneut statt.

16 Rosenmärkte wurden bereits in der Hinteren Gasse erfolgreich veranstaltet. Nun freuen sich Aussteller und Veranstalterin auf das nächste bunte Markttreiben in Heidenheims schönster Gasse am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 18 Uhr. Mehr als 40 Anbieter und Gastronomen verwandeln die Hintere Gasse für einen Tag in ein Rosenparadies: Englische Duftrosen, Strauchrosen, Kletterrosen, Edelrosen – in Töpfen oder als floristische Kreation arrangiert – Rosenbegleitstauden und Kräuter werden angeboten.

Doch nicht nur Gärtner und Floristen zeigen am 1. Juni Rosen in Hülle und Fülle – neben hochwertigen Garten- und Wohnaccessoires, Antiquitäten, Büchern, Porzellan, hochwertigem Geschirr aus Dänemark, Mode und Kosmetik warten Schmuck und Perlen auf ihre Käufer. Außerdem gibt es bei den Gastronomen unterschiedlichste Angebote.

Wie in den vergangenen Jahren findet als besinnlicher Auftakt um zehn Uhr in der Michaelskirche eine Andacht statt. Sängerinnen und Sänger der Opernfestspiele sorgen mit erhebendem Gesang für sommerliches Opernflair – gegen 13.30 Uhr vom Balkon des italienische Restaurants „Sotto Sopra“.