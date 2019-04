Heute vor 74 Jahren wurde im KZ Dachau Georg Elser ermordet. In Andreas Eschbachs Roman „NSA“, gibt es auch einen Bezug zum sogenannten Hitler-Attentäter, der um ein Haar den Lauf der Geschichte verändert hätte.

Heute vor 74 Jahren wurde im KZ Dachau Georg Elser ermordet. In Andreas Eschbachs Roman „NSA“, der im vergangenen Jahr erschienen ist, gibt es auch einen Bezug zum in Hermaringen geborenen und in Königsbronn aufgewachsenen sogenannten Hitler-Attentäter, der um ein Haar den Lauf der Geschichte verändert hätte.

Eschbachs Roman beruht auf einem Gedankenspiel: Im "Dritten Reich" gibt es schon längst "Komputer", das "Weltnetz", "Elektrobriefe", tragbare Telefone; jeder Person und jeder Ware ist eine eindeutige Kennzahl zugeordnet, Bargeld ist seit 1935 abgeschafft, die totale Überwachung anhand der Verknüpfung der rundum erfassten Daten ist möglich geworden.

Deren Auswertung ist Sache des "Nationalen Sicherheits-Amts" (NSA). Schon durch ihr erstes Flugblatt werden so die Geschwister Scholl überführt und werden deswegen nicht hingerichtet, sondern kommen mit drei Jahren Gefängnis davon. Versteckte Juden (auch die Franks in Amsterdam) werden aufgespürt, weil man im NSA die Kalorienzahl gekaufter Nahrungsmittel mit dem üblichen Durchschnittsverbrauch abgleicht.

Es gibt auch erste Ansätze von künstlicher Intelligenz, durch die Abweichungen vom Normalen festgestellt werden können: Das System entdeckt, dass Georg Elser Aktivitäten entfaltet, die mit seinem Beruf als Kunstschreiner nicht zusammenpassen. Er wird verhaftet, bevor seine Bombe explodieren kann. Das Attentat vom Bürgerbräukeller hat sich nie ereignet . . .

So weit die Fiktion. Tatsächlich wurde Georg Elser am späten Abend des 9. April 1945 nach über fünf Jahren Haft heimlich und ohne Gerichtsurteil im KZ Dachau ermordet. Seine Leiche wurde verbrannt, eine falsche Todesursache vorgetäuscht. Dies geschah einen Monat vor der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands und zwanzig Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau durch US-Truppen.