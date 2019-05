Fotograf Peter Drexler ist heute vor Ort in seiner Ausstellung im Pressehaus.

Heidenheim. Fotografien aus Schottland präsentiert seit gestern Peter Drexler in der Galerie des Pressehauses in Heidenheim. Dort wird der Fotograf am heutigen Samstag vor Ort präsent sein, um interessierten Besuchern Rede und Antwort zu stehen oder Auskunft zu einzelnen Bildern geben zu können. Die Ausstellung wird noch bis Freitag, 12. Juli, im Pressehaus zu sehen sein.