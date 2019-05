Zur Auseinandersetzung um das Rommel-Denkmal wird am heutigen Samstag ab 18 Uhr in der Kulturbühne „Halbe Treppe (August-Lösch-Strasse 26) ein Gespräch mit dem Heidenheimer Künstler Rainer Joos stattfinden.

Heidenheim. Zur Auseinandersetzung um das Rommel-Denkmal wird am heutigen Samstag ab 18 Uhr in der Kulturbühne „Halbe Treppe (August-Lösch-Strasse 26) ein Gespräch mit dem Heidenheimer Künstler Rainer Joos stattfinden. Joos und seine Mitstreiter fordern die politische Auseinandersetzung mit dem umstrittenen Denkmal am Zanger Berg. Ihr Ziel ist eine dieser Auseinandersetzung folgende entsprechende Umgestaltung.