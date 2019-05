Wie auch in den Jahren zuvor findet am heutigen Samstag, 1. Juni, ab 10 Uhr in der Michaelskirche in Heidenheim die traditionelle Andacht zum Rosenmarkt in der Hinteren Gasse statt.

Heidenheim. Wie auch in den Jahren zuvor findet am heutigen Samstag, 1. Juni, ab 10 Uhr in der Michaelskirche in Heidenheim die traditionelle Andacht zum Rosenmarkt in der Hinteren Gasse statt. Gertrud Schädler wird dazu ausgewählte Gedichte und Gedanken zum Tag vortragen, die Gemeinde wird in Volkslieder über die Rose einstimmen. Kirchenmusikdirektorin Dörte Maria Packeiser lässt als Organistin Rosenmusik erklingen.