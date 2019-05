Wie funktioniert das Zeitungsmachen? Wie arbeitet die HZ-Redaktion? Was erleben die Redakteure in ihrem Alltag? Einmal in der Woche bietet „Zwischen den Zeilen“ einen Blick hinter die Kulissen.

Hereinspaziert: Die Wahlen sind gewählt, für etliche Männer und Frauen tut sich eine neue Tür auf: nämlich als frisch gewählter Stadtrat oder Gemeinderat die zu den Ratssälen in den Rathäusern. Zum Beispiel in den, der unten zu sehen ist, der in Giengen. Und damit in die Öffentlichkeit (jedenfalls bei öffentlichen Punkten der Tagesordnung), und, ob immer gewünscht oder nicht, in die Lokalzeitung. Und die Neulinge im politischen Geschäft müssen sich daran gewöhnen, dass sich nicht nur Kollegen aus Parteien, Fraktionen und Mitgliedern der Stadtverwaltung im Sitzungssaal aufhalten, sondern auch Vertreter der Medien, in der Regel die der Lokalzeitung. Also wir. Dabei heißt es, sich kennenlernen. Zum einen persönlich, zum anderen bei den Einstellungen und Meinungen des neuen Rats zu den anliegenden kommunalpolitischen Themen. Der altgediente Redakteur fühlt sich dann schnell auch erinnert an seine ersten Zeiten in den heiligen Hallen der Kommunalpolitik und dem entsprechenden bislang wenig vertrauten Vokabular, das von der „mittelfristigen Finanzplanung“ über den „Verwaltungs- und Vermögenshaushalt“ und jetzt dann bald zur „doppischen Haushaltsführung“ reicht.

Das Zusammenspiel von neuem Gemeinderat und Lokalredakteur hat dann bisweilen auch Folgen. Was letzterer schreibt, darf ersterer nicht nur auf der Lokalseite lesen, sondern oft genug auch auf der Straße hören. „Was, du bisch da dagegen?“ Oder „Was? Du bisch da dafür?“, heißt es dann. Aber wer sich auf Kommunalpolitik einlässt, muss auch mit Lob oder Tadel umgehen können, ob dies jetzt vom Passanten auf der Straße zu hören oder vom Lokalreporter zu lesen ist. Interessant wird’s in jedem Fall.