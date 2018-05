Heidenheim Helmut Pfeiffenberger wird 85 Jahre alt

Heidenheim / hz

Helmut G. Pfeiffenberger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, hat gestern seinen 85. Geburtstag gefeiert.

Fast 32 Jahre lang stand Pfeiffenberger an der Spitze des Unternehmens. Der gebürtige Schnaitheimer erlernte den Beruf des Bankers von der Pike auf. Nach der Lehre bei der Kreissparkasse sammelte er als Sparkassenbetriebswirt ab 1955 Erfahrungen beim Württembergischen Sparkassen- und Giroverband, in leitenden Tätigkeiten bei verschiedenen Sparkassen und bei der Öffentlichen Bausparkasse Württemberg, als Verbandsprüfer sowie als Prüfer und Prüfungsleiter bei der Schwäbischen Treuhand AG.

1964 wurde Pfeiffenberger zum stellvertretenden Leiter der Kreissparkasse berufen, 1966 wurde er geschäftsleitender Sparkassendirektor. Als Sparkassenchef hat Pfeiffenberger die Entwicklung des Hauses maßgeblich mitgeprägt. In seiner Ära erhöhte sich die Bilanzsumme von 90 Millionen auf mehr als 1,2 Milliarden Euro.

Über die wirtschaftliche Entwicklung des Instituts hinaus sah sich Pfeiffenberger im Sinne des kommunalen Sparkassengedankens in der Verantwortung für das Wohlergehen des Kreises und der hier lebenden Bürger, der Wirtschaft und der Kommunen. Neben vielen nebenamtlichen Tätigkeiten war er Mitglied in den Aufsichtsräten der früheren GBH und der Kreisbau Giengen. Die Förderung von kulturellen, sozialen und sportlichen Initiativen war ihm ein besonderes Anliegen. So war er in jungen Jahren aktives Mitglied der Geräteturner der TSG Schnaitheim und in der Leichtathletik engagiert. 1988 erhielt Pfeiffenberger für sein Engagement für den Sport die Goldene Münze der Stadt Heidenheim.

Zahlreiche Auszeichnungen

Sein erfolgreiches Wirken in zahlreichen Gremien der Sparkassenorganisation war unter anderem gekennzeichnet durch seine Funktion als stellvertretender Landesobmann, Vorsitzender des Sparkassenbezirks Oberland, Mitglied im Vorstand des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbandes sowie als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Sparkassen-Versicherung AG Stuttgart. 1993 erhielt er für seine Verdienste die Große Baden-Württembergische Sparkassenmedaille in Gold.