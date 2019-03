Warum die Stadt Heidenheim 2006 ihre eigene Wohnungsbaugesellschaft verkauft hat, aber jetzt Immobilien in Frankenthal besitzt.

Heidenheim hat keine eigene Wohnungsbaugesellschaft mehr. Die meisten der Mietwohnungen in der Stadt gehören dem Konzern Vonovia, der sie von der Gagfah kaufte. Viele Städte haben zu Beginn des Jahrhunderts ihre Wohnungen zu Geld gemacht, jetzt regieren die Immobilienriesen.

Dass dies nicht so sein muss, zeigt das Beispiel der Stadt Frankenthal. Deren Bürger haben einen lokalen Vermieter: die Baugesellschaft Frankenthal. Paradoxerweise gehören die Wohnungen in Frankenthal mehrheitlich den Stadtwerken Heidenheim, die wiederum eine 100-prozentige Tochter der Stadt Heidenheim sind. Wie es zu diesem Konstrukt kam, soll hier anhand von Protokollen aus geheimen Sitzungen, aber auch aus Erzählungen rekonstruiert werden.

2006: Ein Käufer für die Stadtwerke-Anteile war gefunden

Am Dienstag, 7. November 2006 traf sich der Aufsichtsrat der Heidenheimer Stadtwerke zu einer seiner nichtöffentlichen Sitzungen. In einer Tischvorlage wurde den Mitgliedern des Gremiums mitgeteilt, dass ein Käufer für den Stadtwerke-Anteil von 28,6 Prozent an der ehemals städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBH gefunden worden sei.

Betont wird in diesem internen Dokument, wie zentral beim Verkauf der Schutz der Mitarbeiter und der Mieter sei: „Weniger die Optimierung des möglichen Verkaufspreises, als vielmehr die weitgehenden Sozialverpflichtungen, die ein möglicher Investor u.a. zum Schutz der Mieter und Arbeiternehmer bzw. zur Unternehmensfortführung der GBH zu tragen hat, standen im Mittelpunkt der Verhandlungen.“

Der Investor, den die damaligen GBH-Besitzer Stadtwerke, Voith und Kreissparkasse Heidenheim gefunden hatten, war der Immobilienriese Gagfah, der damals zur amerikanischen Investmentgesellschaft Fortress gehörte. Dass sich deren Streben nach Gewinnmaximierung möglicherweise nicht mit weitgehenden Sozialverpflichtungen decken würde, stand nicht in der Tischvorlage. Der Aufsichtsrat stimmte dem Verkauf zu.

100 Millionen für die Stadtwerke

Zwei Tage später lag dem Gemeinderat der Stadt Heidenheim in nichtöffentlicher Sitzung derselbe Beschlussvorschlag für den Verkauf der Stadtwerke-Anteile vor. Rund 100 Millionen Euro sollten in die Kasse der Stadtwerke fließen, 40 Millionen Euro davon würden die Stadtwerke an die Stadt Heidenheim als Dividende weiterreichen.

Die Stadtwerke wiederum sollten mit ihrem Anteil das Darlehen tilgen, das für den Kauf der GBH-Aktien von der Stadt im Jahr zuvor aufgenommen worden war. Außerdem war geplant, dass die Stadtwerke ihr bis dahin geleastes Verwaltungs- und Betriebsgebäude erwerben sollten.

„Es spricht somit alles für einen Verkauf durch die Stadtwerke Heidenheim AG. Zahlreiche, im Vorfeld ins Feld geführte Nachteile sind weniger rational, sondern mehr emotional begründet“, ist das Fazit der neunseitigen Drucksache. Um wieviele Wohnungen es in der Stadt geht, wie viele Menschen vom Verkauf als Mieter betroffen wären – das wird in der Sitzungsvorlage mit keinem Wort erwähnt.

9000 Wohnungen wechselten den Besitzer

Der Gemeinderat beschloss mit 24 Ja- und zwölf Gegenstimmen den Verkauf der Aktien, damit wechselten rund 5000 Wohnungen in Heidenheim sowie weitere 4000 Wohnungen in Bocholt, Ulm und zunächst auch Frankenthal den Besitzer.

In der pfälzischen Stadt vor den Toren Mannheims jedoch lief der Deal nicht so glatt, wie sich das die Heidenheimer Aktionäre vorgestellt hatten. In Frankenthal hatte sich 1998 die Heidenheimer Wohnungsbaugesellschaft GBH in die dortige Wohnungsbaugesellschaft Frankenthal (BGF) eingekauft, 74,9 Prozent der Anteile für rund 37 Millionen Euro. 25,1 Prozent allerdings, die sogenannte Sperrminorität, behielt die Stadt Frankenthal für sich.

Im Frühjahr 2006 hatte die Stadt Heidenheim bereits in Frankenthal angefragt, ob man die 25,1-Prozent-Anteile an der BGF nicht doch verkaufen wolle. Der städtische Ältestenrat lehnte ab – aus sozialer Verantwortung heraus, heißt es in Frankenthal.

Erst nach dem Beschluss des Heidenheimer Gemeinderats vom 9. November 2006 erfuhr man in Frankenthal, dass die GBH – und damit auch deren Anteile an der Frankenthaler Baugesellschaft – an die Gagfah verkauft werden sollten.

Was soll mit den eigenen Anteilen passieren?

Am 14. Dezember beriet der Frankenthaler Stadtrat darüber, was mit dem eigenen 25,1-Prozent-Anteile geschehen sollte. „Es war eine intensive Diskussion“, erinnert sich Theo Wieder, der bis vor drei Jahren Oberbürgermeister in Frankenthal war. Am Ende lehnten alle Fraktionen bis auf die FDP einen Verkauf an die Gagfah ab. „Es ging schließlich um den Wohnraum von einem Viertel der Frankenthaler Bevölkerung“, sagt Theo Wieder, der selbst der CDU angehört.

Damit befanden sich die Heidenheimer GBH-Eigentümer in einer Zwickmühle: Die Gagfah nämlich wollte die Baugesellschaft Frankenthal nur dann kaufen, wenn sie alle Anteile bekommen könnte. Dem verweigerte sich aber die Stadt Frankenthal. Im Beschlussantrag für den Heidenheimer Gemeinderat war dieser Fall schon berücksichtigt worden: Die drei GBH-Hauptaktionäre Stadtwerke, Voith und Kreissparkasse Heidenheim erklärten sich bereit, den Geschäftsanteil der BGF in Höhe von 47,8 Millionen Euro zu übernehmen.

„Objektiv betrachtet wäre dies eine ungewöhnliche Konstruktion“, schrieb der damalige Heidenheimer Kämmerer Dieter Zeeb in die Sitzungsvorlage. Jedoch würde die Summe dem inneren Wert der BGF entsprechen. Außerdem blieb eine Hintertüre noch offen: Sollte sich die Stadt Frankenthal innerhalb von zwei Jahren doch noch zum Verkauf ihrer Anteile entscheiden, wäre die Gagfah verpflichtet gewesen, auch die Heidenheimer Anteile zu kaufen – plus einem „Zuschlag“ von rund sechs Millionen Euro.

Ein Verkauf auf Probe

Damit trat eine Regelung in Kraft, „die wir nicht kannten“, so Theo Wieder: Die Gagfah übernahm die Anteile an der Baugesellschaft Frankenthal für zwei Jahre, solange sollte die Stadt Frankenthal ihre Entscheidung, ihre Anteile zu behalten, noch überdenken können. „Es war ein Verkauf auf Probe“, sagt Wieder. Für zwei Jahre hieß der Vermieter in Frankenthal nun Gagfah.

Mit dem Einzug der Gagfah in die Gremien der Baugesellschaft sei es schwierig geworden, erinnert sich der Ex-OB. Den Führungsstil der Verantwortlichen beschreibt er als sehr autokratisch und herrschend, ganz anders als zuvor unter Martin Griesinger. „Die BGF sollte auf den Gagfah-Standard gebracht werden“, erinnert sich Wieder: „Möglichst hoher Ertrag, möglichst wenig Investitionen.“

Im Oktober 2008 unterbreiteten die Stadtwerke Heidenheim, die Kreissparkasse Heidenheim und die Firma Voith der Stadt Frankenthal ein Kaufangebot für ihre BGF-Anteile über 20 Millionen Euro. Hätte Frankenthal dem zugestimmt, wären diese an die Gagfah weitergereicht worden und die BGF wäre, genauso wie die GBH in Heidenheim, komplett an den Immobilienriesen gefallen. Am 5. November 2008 lehnte der Frankenthaler Stadtrat das Angebot ab – Grund dafür waren die eigenen schlechten Erfahrungen mit der Gagfah im BGF-Aufsichtsrat, aber auch das, was man aus Heidenheim hörte: Dass es zu Mieterhöhungen, Nachzahlungen und Klagen gegen die Mieter gekommen war.

Die Gagfah trennte sich am 1. April 2009 von ihren Geschäftsanteilen in Frankenthal, diese fielen an die SVK-Beteiligungen GmbH zurück, die den Stadtwerken Heidenheim, der Kreissparkasse Heidenheim und Voith gehörte. Der Heidenheimer Stadtwerke-Chef Dieter Brünner wurde Vorsitzender des BGF-Aufsichtsrates. „Da begann wieder das vernünftige Arbeiten“, erinnert sich Theo Wieder.

Ein ertragsstarkes Unternehmen

Die positive Entwicklung habe wohl auch damit zu tun, dass man in Heidenheim erkannt hat, welch gutes und ertragsstarkes Unternehmen die Baugesellschaft sei, sagte Wieder 2011 gegenüber der lokalen Zeitung in Frankenthal. Mit dieser Erkenntnis zu tun hat wohl auch die jüngste Veränderung in den Besitzverhältnissen in Frankenthal: Voith trennte sich 2016 von seinen Anteilen an der SVK-Beteiligungen GmbH, die Stadtwerke Heidenheim kauften die rentable Beteiligung. Dieser Deal führt zu dem Umstand, dass die Stadtwerke Heidenheim nun rund 63,1 Prozent an der Baugesellschaft Frankenthal besitzen.

Im Rückblick, so sagt Theo Wieder heute, seien alle Entscheidungen richtig gewesen, die in Frankenthal bezüglich der BGF gefallen seien. Dazu gehöre die Verbindung mit der GBH genauso wie „nicht in die Gagfah-Falle zu laufen.“

Eine gute Entscheidung?

Trotz dieses Beispiels, das ein deutliches Schlaglicht auf die inneren Vorgänge in einem gewinnorientierten Immobilienkonzern wirft, steht der Heidenheimer OB zur damaligen Entscheidung des Verkaufs an die Gagfah: „Als Oberbürgermeister würde ich aus heutiger Sicht diese Entscheidung des Jahres 2006 wieder treffen“, sagt er.

Der Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft durch die verschiedenen Aktionäre habe seine Grundlage in einem funktionierenden Wohnungsmarkt und einer signifikanten Leerstandsquote gehabt, so der Heidenheimer OB. Gleichzeitig habe die Stadt Heidenheim Geld für eine „große kommunale Aufgabenfülle“ gebraucht. Deshalb sei der Verkauf mit großer Mehrheit vom Gemeinderat beschlossen worden. Mit dem Verkaufserlös umgesetzt werden konnten laut Ilg der Bau des Congress-Centrums, verschiedene Sanierungsgebiete, die Innenstadtentwicklung auf dem Ploucquet-Areal plus neuer Stadtbibliothek bis hin zum künftigen WCM-Campus.

Einen finanziellen Effekt, der auch ohne Verkauf eingetreten wäre, klammert Ilg dabei aus: Eine rentable Baugesellschaft vor Ort bringt jedes Jahr Rendite und Gewerbesteuer in die Kasse der Stadt.

In Frankenthal wären damals rund 20 Millionen in die Stadtkasse geflossen, hätte man die eigenen BGF-Anteile an die Gagfah verkauft. Und die Stadt in der Pfalz stand im Jahr 2006 finanziell nicht besser da als Heidenheim, „der Haushalt war defizitär“, so Theo Wieder. Jedoch hätte nach dem Abzug der Steuer vom Verkaufserlös die Kommunalaufsicht von der Stadt die Tilgung der Schulden verlangt, meint der frühere OB. „Wir hätten nur relativ wenig von dem Geld gehabt“, sagt er. Dafür hätte man aber die Gewerbesteuer und die jährlichen Erträge aus der BGF als dauerhafte Einnahmequelle verloren.

2017 verzeichnete das Unternehmen einen Jahresüberschuss von rund drei Millionen Euro, von dem 2,7 Millionen Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet wurden. Ein rentables Geschäft also - für die Stadt Frankenthal genauso wie für die Stadtwerke und die Kreissparkasse Heidenheim.