Geschäftsführer Udo Lavendel strahlte im Kreistag Optimismus aus. Doch auch bei um elf Prozent gestiegenen Erlösen bleibe das Haus im Krisenmanagement.

Seit 800 Tagen hat Udo Lavendel die Geschäftsführung des Heidenheimer Klinikums inne. Halbzeit in dem zeitlich befristeten Vertrag. Bis zu 83 Projekte hatten er und seine Mitstreiter in der Geschäftsführung im Lastenheft stehen, um das tief in die roten Zahlen gerutschte Krankenhaus „fit für 2020“ zu machen.

Erlöse sind gestiegen

„Wir haben so gut wie jeden Stein umgedreht“ versicherte Lavendel nun den Mitgliedern des Kreistags bei dessen jüngster Sitzung. Und man ist dabei offenkundig fündig geworden. „Wir haben bei den Erlösen um zusammen elf Prozent in den vergangenen beiden Jahren zugelegt.“ Und das bedeutet für Lavendel: „Die Trendwende ist eingekehrt“.

Viele Faktoren haben aus Sicht des Geschäftsführers dazu beigetragen, mehr Patienten für das Klinikum zu gewinnen – und das, so Lavendel, „ist für uns die entscheidende Stellgröße“. Zur Verbesserung der Lage haben Chefarztbesetzungen mit prominenten Ärzten beigetragen, die Modernisierung der gynäkologischen Ambulanz, die Etablierung einer Kurzliegerstation, der Aufbau einer Akutgeriatrie oder Optimierungen in der Urologie. Geholfen haben auch Nachbesserungen in den internen Abläufen. „Bei Kosten von 600 bis 900 Euro für eine OP-Stunde muss eins ins andere greifen.“

Ausbau von Kliniken steht an

Zu den Aufgaben, die für 2019 anstehen, zählt für Lavendel neben der abschließenden Reorganisation der Zentralen Aufnahmestelle in Verbindung mit der Notfallpraxis der Ausbau der Kardiologie und der Urologie wie die Einführung einer pädiatrischen Psychosomatik. Ein dritter Linksherzkathetermessplatz soll angeschafft werden und die Sanierung der Kliniken als Konzept abgeschlossen werden. „Es gibt einen Masterplan bis 2025.“ Einen Gang runter bei den Sanierungsarbeiten werde es nicht geben. „Das können wir uns nicht leisten“, so Lavendel.

Privatpatienten sind enorm großes Potenzial

Ein enorm großes Potenzial für das Klinikum sieht Lavendel bei den Privatpatienten. Für diese soll als Wahlleistung in zwei Schritten eine Komfortstation geschaffen werden. „Es sind auch Bürger von hier.“

Für das am Krankenhaus unter wissenschaftlicher Betreuung angelaufene Programm Stau-Frei zur Reduzierung der Keimbelastung in der Klinik sieht Lavendel gute Chancen, dass es zur Regelversorgung wird. 50 Praxen niedergelassener Ärzte wirken mit.

Enorm erfreulich ist für den Geschäftsführer, dass trotz gegenteiliger Befürchtungen über die zurückliegenden zwei Jahre in Summe kein Personal abgebaut wurde. Zwar wurden 45 Vollzeitstellen gestrichen, gleichzeitig 59 aufgebaut. Was die neu besetzten Chefarztstellen anbetrifft und die Kompetenz der nach Heidenheim gekommenen Mediziner, meinte Lavendel: „Da haben wir Glück gehabt.“

Mutmachender Bericht

Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg, der in der Sitzung den erkrankten Landrat Thomas Reinhardt vertrat, bezeichnete den Vortrag von Lavendel als einen „mutmachenden Bericht“. „Es geht mit dem Klinikum weiter deutlich bergauf“, sagte Clemens Stahl, der Sprecher der SPD. Der Bericht sei auch für die Öffentlichkeit ein wichtiges Signal. Selbst als Mitglied des Aufsichtsrats, bekannte Stahl, wirke das Riesenprojekt auf dem Schlossberg „fast schon unheimlich“.

Kosten steigen, Erlöse weniger

SPD-Kreisrat Rudi Neidlein fragte Udo Lavendel nach den größten, noch anstehenden Problemen. Der Geschäftsführer war um eine Antwort nicht verlegen. Auch mit 20 Jahren Erfahrung im Metier bleibe die Leitung einer Klinik jeden Tag ein Krisenmanagement.

Dass die Kosten schneller steigen als Erlöse ist für Lavendel ein strukturelles Problem, dessen man leicht ledig würde, wenn man das eine an das andere koppelte.

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn anvisierte Variante, Pflegezeit zu bemessen, verspreche indes nur einen riesigen bürokratischen Aufwand.

Ein großes Problem des Heidenheimer Klinikums, so Lavendel, bleibe die Baufinanzierung und generell werde es zunehmend schwierig die richtigen Mitarbeiter zu finden. Damit die Pflegestellen besetzt werden könnten, müsse der Ausbildungsplatz Heidenheim in den Pflegeberufen weiterentwickelt werden.

Preis für das Klinikum In Zeiten in denen es gilt, eine schwere Krise zu überwinden, ist man dankbar, wenn die Anstrengungen eine Anerkennung finden. Insofern ist Klinik-Geschäftsführer Udo Lavendel sehr glücklich über eine Auszeichnung durch die Wirtschaftswoche. Das Fachblatt hat in 106 Landkreisen und 34 kreisfreien Städten bundesweit Einwohner befragt, wer ein wichtiger Arbeitgeber für das Gemeinwohl ist. Das Klinikum Heidenheim hat dabei den ersten Platz belegt.