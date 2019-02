Heidenheim Heidenheimer Impulse: Die Zukunft der Medienwelt

Heidenheim / Kathrin Schuler

Innovationsberater Bastian Biermann spricht in seinem Vortrag am 27. Februar über digitale Trends und Herausforderungen.

In einer zunehmend digitalisierten Welt verändern sich auch die Medien und mit ihnen die Konsumenten. Welche Herausforderungen und Chancen neue Wege der Informationsbeschaffung bereithalten, weiß Experte Bastian Biermann, Innovationsberater bei „Trendone“. Am Mittwoch, 27. Februar, ist er mit seinem Vortrag „Die Zukunft des Medienkonsums“ zu Gast bei den Heidenheimer Impulsen.

Die fortschreitende Digitalisierung betrifft auch die Medien. Inwiefern werden sich diese künftig verändern?

Bastian Biermann: Bis auf die wenigen Momente, in denen wir uns mit Inhalten außerhalb des eigenen Horizonts beschäftigen, möchten wir doch in den meisten Situationen kontextbezogene Informationen zugespielt bekommen. Diese Gewohnheit hat sich durch das Internet in unserem Leben manifestiert. Dank der Digitalisierung werden die Medien individualisierter. Die Zielgruppen einzelner Medien sind in Zukunft kleiner und diverser. Eine generelle Ansprache an die gesamte Bevölkerung – wie es früher über Fernsehen, Tageszeitungen oder Radio der Fall war – wird immer schwerer werden.

Was bedeutet das für uns privat?

Privatpersonen werden zukünftig noch individueller entscheiden können, über welches Medium sie welche Informationen erhalten möchten. Das Spektrum und die Auswahl wird somit immer größer. Die größte Herausforderung wird daher sein, das richtige Medium, mit dem richtigen Kanal und der richtigen Informationstiefe für sich selbst zu finden.

Beziehen wir unsere Informationen in Zukunft nur noch online?

Das glaube ich nicht. Doch die Kopplung mit Onlinekanälen ist für alle Medien ein notwendiges Thema. Das gilt auch für Magazine und Tageszeitungen. Die Anzahl der Kommunikationskanäle wird weiter steigen. Das bedeutet, das jedes Medium einen immer kleineren Adressatenkreis bedienen wird. So können die Printmedien ihre Leser jedoch weiterhin mit den Inhalten zufriedenstellen, und diese kaufen dann auch weiterhin gedruckte Ausgaben.

Wie wird sich unser Medienkonsum in Zukunft verändern?

Neun Stunden nutzen wir durchschnittlich verschiedene Medien jeden Tag. Über die letzten Jahre ist die Zeit konstant gestiegen. Doch in den nächsten Jahren wird es zu einer Stagnation kommen, da unser tägliches Zeitkontingent beschränkt ist. Auch neue Technologien wie das autonome Auto werden an dieser Entwicklung nicht mehr viel ändern können. Die Informationsnachfrage wird somit konstant bleiben. Das Kommunikationsmittel sowie seine Kanäle hingegen müssen sich kontinuierlich an die neuen Anforderungen des Konsumenten anpassen.

Welchen Einfluss werden neue digitale Kanäle auf uns haben?

Es gilt, zu beobachten, welche langfristigen Entwicklungen entstehen. Mit der Generation Alpha – diejenigen, die nach 2000 geboren wurden – wächst die erste Generation heran, die im Zeitalter der künstlichen Intelligenz geboren ist. Sie wachsen mit Sprachassistenten wie Alexa, Siri oder Cortana auf, sie werden von Anbeginn autonome Mobilität erleben und somit neue Anforderungen an die Lösungen ihrer Bedürfnisse entwickeln.

Welche Gefahren verbergen sich hinter diesen neuen Möglichkeiten?

Jede Technologie bringt Gefahren mit sich. Auch die Digitalisierung des Medienkonsums, wie uns zum Beispiel die „Fake News“-Debatte zeigt. Es ist wichtig, sich dieser Gefahren bewusst zu sein. Jedoch dürfen wir uns als Gesellschaft nicht an diese anhaltende Debatte klammern, sondern müssen die positiven Seiten zu unserem Vorteil nutzen können. Denn neu entwickelte Technologien mit wirtschaftlichem Potenzial werden immer auf irgendeine Art und Weise ihren Weg in die globalisierte Welt finden.

Wie können wir auf die Zukunft vorbereitet sein?

Wir müssen uns mit Veränderungen und neuen Technologien auseinandersetzen und sie breit in der Gesellschaft diskutieren. Bildung ist dabei ein unglaublich wichtiger Treiber. Denn nur so werden wir in der Lage sein, die Entwicklungen zu erkennen und für die Gesellschaft zu nutzen. Deshalb freue ich mich darauf, bei den Heidenheimer Impulsen mit den Menschen über wichtige Themen unserer Zukunft zu sprechen.

Heidenheimer Impulse

Sechs Vortragsabende mit hochkarätigen Experten hat die Heidenheimer Zeitung in diesem Jahr geplant. Den Anfang macht Bastian Biermann: Am Mittwoch, 27. Februar, ist er ab 19.30 Uhr mit seinem Vortrag zur Zukunft des Medienkonsums zu Gast im Kulturhof Erpfenhausen. Karten gibt es im Pressehaus der Heidenheimer Zeitung.