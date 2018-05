Heidenheim Heidenheim hat höhere Schulden als Rücklagen

Heidenheim / Michael Brendel

Die endgültige Abrechnung steht noch aus, aber klar ist, dass die Verwaltung das Haushaltsjahr 2017 besser abgeschlossen hat als erwartet.

Hat sich der Gemeinderat mit den Feinheiten des Etats zu befassen, dann ist quer durch die Fraktionen die Zahl der Mitglieder überschaubar, die sich mit leuchtenden Augen in die Diskussion stürzen. Zahlenkolonnen, Buchungsposten und Haushaltsstellen sind nun einmal nicht jedermanns Steckenpferd.

Allerdings sagen sie aus, was überhaupt machbar ist, und wie – rückblickend – gewirtschaftet wurde. Und weil davon maßgeblich künftige Vorhaben abhängen, führt an einer eingehenden Beschäftigung mit der Materie eben doch kein Weg vorbei. Umso besser, wenn die damit verbundenen Nachrichten positive sind.

Strammes Investitionsprogramm

So vernahm das Gremium jetzt das von Ulli Edelmann seitens der städtischen Finanzverwaltung formulierte Fazit mit Wohlwollen, das Haushaltsjahr 2017 sei etwas besser verlaufen als geplant – konkret geht es um eine Summe von rund 7,3 Millionen Euro. Edelmann nahm das Ergebnis als Anlass für den Hinweis, dass es angesichts des ambitionierten Investitionsprogramms der Stadt das Ziel sein müsse, „den begonnenen Kurs der Konsolidierung fortzusetzen und ertragsstärkere Jahre zu nutzen, um den Bestand einer angemessenen Rücklage zu sichern“.

Diese belief sich – die endgültige Abrechnung steht noch aus – Ende 2017 auf 43,4 Millionen Euro. Das waren 11,2 Millionen weniger als ein Jahr zuvor. Im gleichen Zeitraum verringerte sich der Schuldenstand um gut 40 000 auf 46,4 Millionen Euro.

Welche Faktoren bestimmten nun im Wesentlichen den Verlauf des Haushaltsjahrs 2017? Im Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben umfasst, fielen die Einnahmen um 5,7 Millionen Euro höher aus als erwartet. Zwar gingen 557 000 Euro weniger an Gewerbesteuer ein als die veranschlagten 27 Millionen. Das wurde jedoch mehr als ausgeglichen, weil bei den Schlüsselzuweisungen, beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer sowie bei Gebühren und Zuschüssen ein deutliches Plus zu Buche stand.

Gleichzeitig fielen die Ausgaben um 1,6 Millionen geringer aus. Unterm Strich ergab sich somit eine Verbesserung um knapp 7,3 Millionen Euro, die dazu führte, dass statt der vorgesehenen 4,9 sogar 12,1 Millionen Euro in den Vermögenshaushalt flossen, aus dem die Investitionen getätigt werden. Hier waren die Abweichungen weitaus geringer: Um 3,1 Millionen geringeren Ausgaben standen geringere Einnahmen in Höhe von 3,2 Millionen gegenüber.

Schätzung schwierig

Rudi Neidlein (SPD) wertete das gewachsene Einkommensteuer-Aufkommen als „positives Signal, dass leistungsfähige Leute bei uns leben wollen“. Derweil bemängelte Ulrich Grath (Freie Wähler) eine aus seiner Sicht eklatante Differenz zwischen der veranschlagten Gewerbesteuer und den tatsächlichen Einnahmen. Oberbürgermeister Bernhard Ilg wollte bedacht wissen, dass das Finanzamt etwaige Nachzahlungen vorgebe. Da sie allerdings zunächst Rechtskraft erlangen müssten, sei eine genaue zeitliche Vorhersage immer schwierig.