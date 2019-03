In der Heidenheimer Dreifaltigkeitskirche erklang zur Eröffnung des Hospizhauses „Barbara“ das Schöpgungsoratorium „... und es ward Licht“

Mit 450 Besuchern fast vollbesetzt war die Dreifaltigkeitskirche am Sonntagabend beim Benefizkonzert für die Eröffnung des neuen Hospizes „Barbara“. Das Schöpfungsoratorium „…und dann war Licht“ mit Musik des im Jazz erfahrenen Mainzer Kirchenmusikers Thomas Gabriel, so Haus „Barbara“-Chef Georg Preyk bei seiner Begrüßung, zeige weniger die Entstehungsgeschichte als vielmehr das, „was die Menschen draus gemacht haben“.

Unter dem einfühlsamen Dirigat von Norbert Rohlik sang der Chor der Dreifaltigkeitsgemeinde diese besondere Schöpfungsgeschichte, kongenial begleitet von einer dezent arbeitenden Instrumentalgruppe. Ökumenisch war das Ganze auch deshalb, weil der Text von dem evangelischen Pfarrer Eugen Eckert stammte. Die farbig-fetzigen hymnischen Figuren kamen dabei entspannt und locker mit poppigem Charakter zu den schlichten, aber bewegenden Bildern, die dank einer großartigen Lichttechnik von Hannes Bauer und Richard Seidt an die Wand hinter dem Chor projiziert wurden.

Markant und strahlend kamen die Solopartien von der „Prophetin“ Iris Trevisan zu den Worten und dem kernigen Bariton des Erzählers Alexander Szabo und des Sprechers Rainer Fritz. Jürgen Degelers jazzig-lässige Trompetenfiguren bereicherten das Geschehen ebenso wie die dezenten Saxophonlinien von Dagmar Kühner und die duftige Gitarrenarbeit von Dr.Stephan Maurer. Stefan Huttinger sorgte für das rhythmische Gerüst auf dem Schlagzeug. Beatrix Lang, Piano, Jürgen Traub, Bass, und die Streicher trugen mit einfühlsamem Spiel zum Gelingen bei.

Leidenschaftlich kam bei Iris Trevisan der Kommentar zur Erschaffung des Lichts. Heute gäbe es „Beleuchtung rund um die Uhr“. Gottes Rhythmus werde missachtet und „Ruhe wird zum Luxusgut“. Bei solch einem begeistert arbeitenden Chor kam aber keine moralinsaure Atmosphäre auf. „Nimm dein Leben selbst in die Hand“, hieß es aufmunternd. Die flotten Rhythmen erleichterten eher das Nachdenken und schärften auf leichte Art das Gewissen beim Hören und Betrachten der eindrucksvollen Bilder.

Die Gesänge des Chors erfreuten durch die Frische und die reiche melodische Substanz der Darbietung. Sichere Phrasierung und Intonation kamen wie selbstverständlich. Die Bilder vom bunten Huschen der Fische in einem Meer ohne Plastikmüll kamen quasi als verpflichtende Mahnung, etwas dazu beizutragen, dass man im TV nicht ständig diese Zerstörung durch Zivilisationsabfall zu sehen bekommt. Mit den Tieren habe Gott einen Zirkus geschaffen, „Danke, Zirkus Gott“ hieß es zu swingenden Saxophonlinien. Gott hatte seine Freude an der Schöpfung, aber wurde sein „Macht sie euch untertan“ nicht auch missverstanden?

Bilder von Pferden, Nashörnern und Elefanten zeigten die Vielfalt der Schöpfung. Das Pärchen am Strand, so der Sprecher, stehe für die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die farbigen Klänge und die jazzige Rhythmik der Gesänge von Solisten und Chor erfreuten durchweg, aber der mahnende Charakter der apokalyptisch erscheinenden Bilder von Krieg und Zerstörung, Schrottgebirgen und brennenden Wolkenkratzern veranlassten zu der Frage an Gott: „Hast du das wirklich gesagt, macht euch die Erde untertan?“

Die Welt solle eher gehegt und gepflegt werden. Gott ruhte am siebten Tag, und wir? Die Ruhe werde vermisst bei Dienstleistungsgesellschaft, Handy, Facebook und dem ständig erreichbar sein, auch am Sonntag. „Dir gilt der Lobpreis, dir singe ich zu“ hieß es fast trotzig und da setzte ein begeistertes Mitklatschen ein. Die mitreißende Darbietung und das sängerische wie instrumentale Können ergaben ein würdiges Konzert für die segensreiche Einrichtung des Hauses „Barbara“.