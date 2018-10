Heidenheim Heavy Metal: 300 Besucher beim „Brainstorm“-Konzert

Heidenheim / Jens Eber

Mit ihrem zwölften Album „Midnight Ghost“ im Gepäck machte die Band „Brainstorm“ vor rund 300 jubelnden Fans im Heidenheimer Lokschuppen Station.

Vor ein paar Jahren plauderten die „Brainstorm“-Musiker einmal über ihr Leben auf Tour und wie es ist, danach wieder nach Hause zu kommen. Unterwegs werde ihnen auf internationalen Bühnen zugejubelt, zurück auf der Ostalb und in Stuttgart seien sie dann wieder normale Familienväter und müssten den Müll rausbringen.

Diesmal war es anders. Am Sonntagabend wurden die Metal-Musiker in Heidenheim nicht in die familiäre Pflicht genommen, sondern nach Kräften gefeiert.

Vergangenen Freitag erschien mit „Midnight Ghost“ das zwölfte „Brainstorm“-Album. Aus diesem Anlass ging das Quintett mit seinen Wurzeln in Heidenheim und Gerstetten auf eine kleine Deutschland-Tour, die am Sonntag auch in den Lokschuppen führte.

Das alte Gemäuer scheint sich nach ersten Versuchen im vergangenen Jahr als Metal-Veranstaltungsort zu etablieren, jedenfalls verrieten die Kennzeichen auf dem Parkplatz, dass die Gäste aus weitem Umkreis an die Brenz gefahren waren.

An die 300 Besucher füllten den Raum also recht ordentlich, als „Brainstorm“ mit „Devil's Eye“, dem brettharten Eröffnungsstück des neuen Albums, einstieg. Mit „Worlds are comin' through“ und „All those words“ folgten zwei Evergreens der Power-Metaller. Solch starke Songs gleich zu Beginn zu spielen, wagt man vermutlich nur, wenn man auf die Güte seiner anderen Songs vertraut.

Und tatsächlich hat „Brainstorm“ nach fast 30 Jahren im Metal-Geschäft und weit mehr als einhundert veröffentlichten Songs wahrscheinlich die Qual der Wahl, wenn es ans Erarbeiten eines Live-Programms geht. Eine gute Wahl war im Anschluss das Stück „Revealing the Darkness“ vom neuen Album, das mit seinem einprägsamen Refrain mutmaßlich zum Live-Dauerbrenner werden wird.

Im Lokschuppen erzeugten die Gitarristen Milan Loncaric und Torsten Ihlenfeld zusammen mit Bassist Toni Ieva eine mächtige Klangwand. Die Feinheiten im Spiel von Schlagzeuger Dieter Bernert gingen dabei leider etwas unter, aber es war sehenswert, wie er seine Trommeln und Becken wie ein Schmid verdrosch.

Dass dabei einige Sticks zu Bruch gingen, wurde von den Mitmusikern feixend damit erklärt, Bernert mache eben schon Spächtele, also Kleinholz fürs Kaminfeuer.

Bei aller Härte, die „Brainstorm“ in die Songs steckt, sind die Musiker dennoch eher Kunstschmiede als bloße Eisenbieger. Die Riffs von Ihlenfeld und Loncaric haben oft die Kraft und Anmutung von gut geschärften Sägen, präzise und gefährlich zugleich.

Für die Ausgewogenheit ist der wie Ieva aus dem Raum Stuttgart stammende Sänger Andy B. Franck zuständig, der wohl zu Recht als einer der besten Metal-Sänger Deutschlands gilt. Nicht nur singt er geradezu epische Refrains wie im neuen Stück „Jeanne Boulet“ auch in der schweißtreibenden Live-Situation sehr sicher, er ist auch ein glänzendes Beispiel für eine Rampensau, wenn er das Publikum erst zum Kochen bringt und es dann auf großer Hitze brodeln lässt.

Obwohl mutmaßlich der Großteil der Besucher am Montagmorgen zur Arbeit musste, fuhr „Brainstorm“ kein Sparprogramm und lieferte runde zwei Stunden rostfreien Edelstahl ab.

Nicht zu vergessen: Den Auftakt des Abends gestaltete mit „Mission in Black“ eine junge Band aus dem Umfeld der Headliner. Mit Steffi Stuber präsentierte das Quintett sogar eine neue, aus Heidenheim stammende Sängerin, die den modernen und abwechslungsreichen Metal mit einer gesanglichen Spannbreite zwischen liebreizend und garstig anführte.

Zweiter Gast war die Power-Metal-Band „Mob Rules“ aus dem niedersächsischen Wilhelmshaven, die mit „Brainstorm“ und ihrem eigenen neuen Album „Beast Reborn“ auf Tour war. Ihr Sänger Klaus Dirks setzte neben seiner ebenfalls sehr sicheren Stimme optisch auf viel Theatralik, was gut zum melodischeren und durch pointierte Keyboards untermalten Songmaterial passte.

„Heidenheim rockt“: Im Lokschuppen steht ein lautstarker Herbst an

Das neue Album „Midnight Ghost“ kommt auch bei den Fachmedien gut an. Das Magazin „Rock Hard“ vergab 8,5 von zehn möglichen Punkten und attestierte der Band „wunderschöne Gitarren-Hooks“ und „viele tolle Refrains“. Im Konkurrenzblatt „Metal Hammer“ (fünf von sieben Punkten) mutmaßt Katrin Riedl, „Brainstorm“ habe sich wohl „einer Frischzellenkur unterzogen“.

In den kommenden Wochen geht es im Lokschuppen hart weiter: Am 27. Oktober macht die deutsche Band „Axxis“ in Heidenheim Halt, gefolgt von der „Tote Hosen“- und „Die Ärzte“-Coverband „Alex im Westerland“ am 31. Oktober.

Am letzten Wochenende im November startet unter dem Motto „Heidenheim rockt“ ein kleines Tribute-Festival: am Freitag, 23. November spielen die

„AC/DC-Revival-Band“ sowie „Motörblöck“, eine Coverband von „Motörhead“. Am 24. November treten „Metakilla“ mit Songs von „Metallica“ und „Reckless Rose“ auf, die in die Fußstapfen von „Guns 'N Roses“ steigen wollen. Tickets gibt es im Heidenheimer Pressehaus.