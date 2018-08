Heidenheim Haushalte für Statistik gesucht

Heidenheim / pm

Für eine Einkommens- und Verbraucherstichprobe werden noch Freiwillige gesucht.

Noch bis Mitte September können sich interessierte Haushalte für die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 anmelden. Die EVS ist die größte freiwillige Haushaltserhebung der amtlichen Statistik und findet nur alle fünf Jahre statt. Sie liefert unverzichtbare Informationen über die Lebensverhältnisse in Deutschland. Die Ergebnisse werden unter anderem bei der Berechnung der Inflationsrate, der Festlegung des Regelbedarfs für das Arbeitslosengeld II und der Ermittlung der Lebenshaltungskosten von Kindern benötigt.

Bei der EVS führen die teilnehmenden Haushalte drei Monate lang ein Haushaltsbuch. Dadurch verschaffen sie sich einen guten Überblick über ihre persönliche Haushaltskasse und erhalten als Dankeschön für ihre wertvolle Unterstützung eine Geldprämie von 100 Euro.

Zahlreiche Haushalte in Baden-Württemberg beteiligen sich bereits an der EVS 2018. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, ist es aber wichtig, dass sich möglichst viele und auch die unterschiedlichsten Haushalte an der Erhebung beteiligen. Deshalb sucht das Statistische Landesamt aktuell noch Paarhaushalte mit einem Teenager im Alter von 14 bis 17 Jahren, Mehrgenerationenhaushalte, Haushalte mit einem Nettoeinkommen unter 1700 Euro und über 4000 Euro, Haushalte von Selbstständigen, Haushalte von Arbeiterinnen und Arbeitern und Haushalte von Nichterwerbstätigen, wenn sie nicht bereits im Ruhestand sind.

Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik werden sämtliche Angaben streng vertraulich behandelt und ausschließlich in anonymisierter Form für statistische Zwecke verwendet.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich im Internet unter www.evs2018.de (über „Zum Teilnahmeformular“, dann bei Baden-Württemberg) oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800.0006720 anmelden. Weitere Informationen zur EVS gibt es unter www.statistik-bw.de pm