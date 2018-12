Heidenheim Hauptversammlung: Skatclub war erfolgreich

Heidenheim / HZ

Bei „Ohne Vier“ wurde auch gewählt.

Mit 153 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Heinz Tümmers wurde Manfred Schnapper mit durchschnittlich 1156 Punkten zum zehnten Mal Vereinsmeister. Die Plätze drei bis sechs gingen an Irene Spielmann, Ernst Bühr, Horst Roth und Roland Berger. Manfred Schnapper wurde mit einer mittleren Punktzahl von 1242 auch Spitzenreiter beim monatlichen Preisskat. Bei einem der vier Wertungsturniere des Schwäbischen Skatverbandes wurde Horst Roth Erster. In der Gesamtwertung aller Turniere landeten Günther Junginger und Heinz Tümmers auf den Plätzen 3 und 5, und sind somit bei der Bayerischen Einzelmeisterschaft 2019 startberechtigt. Die beiden Teams von „Ohne Vier“ erreichten die Plätzen 3 und 4. Auf Grund der guten Platzierungen bei den Schwäbischen Meisterschaften durften fünf Einzelspieler, eine Mannschaft und ein Tandem bei den Bayerischen Meisterschaften antreten. Nach dem guten Abschneiden beim Schwäbischen und beim Bayerischen Vorständeturnier verzichtete Horst Roth trotz Qualifikation auf die Teilnahme am Deutschen Vorständeturnier.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderung. Horst Roth bleibt Vorsitzender, Irene Spielmann zweite Vorsitzende, sowie Günther Junginger und Karoly Hoschek die beiden Spielleiter. Horst Rambousek wird weiterhin als Kassierer, Schriftführer und Pressewart tätig sein, und die Beisitzer Manfred Schnapper und Heinz Tümmers bleiben im Amt. Roland Berger und Karoly Hoschek werden wie bisher die Kasse prüfen. Bei der in Kürze stattfindenden Jahresabschlussfeier werden außer den sechs Besten bei der Vereinsmeisterschaft und dem Preisskatsieger auch vier Jubilare mit Geldgeschenken geehrt, und zwar Ernst Bühr für 40 Jahre, Jürgen Rudler für 20 Jahre, Heinz Tümmers für 15 Jahre und Manfred Schnapper für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit.