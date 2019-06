Die TSG Schnaitheim traf sich am Mittwochabend im Festzelt auf dem Moldenberg zu Ehrungen, Wahlen und einer moderaten Beitragserhöhung.

Seit gestern feiert die Fußballabteilung der TSG Schnaitheim ihren 100. Geburtstag mit einem Mega-Fest auf dem Moldenberg, unter anderem mit einem Elfmeter-Turnier (heute ab etwa 17 Uhr) und einem Konzert der Spider-Murphy-Gang. Auftaktveranstaltung war die Hauptversammlung am Mittwochabend, die es sich im Festzelt gemütlich machte.

Vorstand seit Jahren fast gleich

Dass der Vorstand in seiner Besetzung seit Jahren nahezu unverändert ist, fiel Klaus-Dieter Marx vom Heidenheimer Sportkreis sofort auf: „Viele Gesichter hier vorne und auch in den hinteren Reihen kenne ich von meinen vielen Besuchen in Schnaitheim. Das werte ich als gutes Zeichen.“ Dass die Vorstandschaft nahezu einstimmig wiedergewählt wurde, überraschte im Anschluss nicht.

Gute zweieinhalb Stunden füllte die Tagesordnung, bei der der Vorsitzende Wolfgang Schön aufs vergangene Jahr zurückblickte. Tolle Nachricht: Seit 2014 ist die Mitgliederzahl stabil, zu Ende 2019 hat sie mit 2609 einen neuen Höchststand erreicht. Die stärkste Abteilung ist dabei die Turnabteilung (826 Mitglieder), die Handballer (551 Mitglieder) und die Fußballer (476 Mitglieder) folgen auf Platz zwei und drei. Nachdem die Cheerleader aus dem American Football heraus eine eigene Gruppe gegründet haben, zählt die TSG derzeit 14 Abteilungen mit 46 Übungsleitern.

Seit Wochenbeginn ist die Vereinsgaststätte wieder geöffnet. Der Umbau sei ein so nicht abzusehender Kraftakt gewesen, sagte Schön: „Wir dachten, wir machen das mal schnell nebenher, so wie immer halt. Aber der letzte große Umbau war 40 Jahre her. Es gab doch mehr zu tun als erwartet.“ Über Monate hinweg leisteten Dutzende Helfer Hunderte Arbeitsstunden. Unter anderem wurde eine hochmoderne Gastronomie-Küche eingebaut. Kostenpunkt: 265 000 Euro. Die neuen Pächter Dragan Popovic und Christian Hitzler stellten der Hauptversammlung ihr Gastrokonzept vor, inklusive Mittagstisch ab Anfang Juli. Es kommt also wieder ein bisschen mehr Leben auf den Modenberg.

Finanzen in den roten Zahlen

Dafür sind die Finanzen deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Laut Gerhard Hirsch schloss die Kasse zu Jahresende mit einem Minus von mehr als 179 000 Euro. Interessant: Die höchsten Einnahmen sind nach wie vor durch Mitgliedsbeiträge zu verzeichnen (116 000 Euro), die Altpapiersammlungen bringen knapp 8000 Euro pro Jahr ein. Hohe Ausgaben stehen für Verwaltung und Personal (knapp 50 000 Euro), Energiekosten (über 24 000 Euro) und die Reinigung der Sportstätten (rund 25 000 Euro) an.

Um auch weiterhin in den Sport und damit in die Gesundheit der Mitglieder investieren zu können, beschloss die Hauptversammlung einstimmig die Erhöhung der Beiträge zum 1. Oktober. So bezahlen Ehepaare künftig 145 statt wie bisher 125 Euro für die Mitgliedschaft, der Familienbeitrag erhöht sich von 140 auf 160 Euro. Die letzte Beitragserhöhung war im Jahr 2013.

Umtriebiger Verein

Dass die TSG Schnaitheim auch abseits von Schwimmbecken, Tartanbahn und Sporthalle ein umtriebiger Verein ist, zeigte unter anderem der Bericht von Jugendreferentin Mareen Meier-Uhlenburg. Es hat schon fast Tradition, dass die Sportlerjugend als kleines Dankeschön für ihre Erfolge in den Allgäu Skyline Park eingeladen wird – 2018 waren 149 Kinder mit dabei, für den nächsten Ausflug werden noch mehr Teilnehmer erwartet Auch die Verabschiedung von Jürgen Käder, der seinen Posten als Abteilungsleiter der Leichtathleten und Rasenkraftsportler nach 17 Jahren nun an Simon Abele abgibt, ließ hinter die Kulissen blicken. So organisiert die Abteilung unter anderem den Frühlings- und den Nikolauslauf. Diese zwei Termine haben sich fest im Jahreslauf von Sportlern aus dem Landkreis und darüber hinaus etabliert.

Jugendanteil bei 41 Prozent

Als Vertreter des Heidenheimer Rathauses war Matthias Heisler vom Fachbereich Schule und Sport eingeladen, ein Grußwort zu sprechen. Der gab sich überrascht angesichts der Mitgliederstruktur der TSG Schnaitheim. Entgegen der weitläufigen Meinung, dass Sportvereine out seien und altersschwach, betrage der Anteil der Jugend hier 41 Prozent: „Das wirkt sich natürlich auch auf die Zuschüsse aus. Sie können nicht, wie erwartet, mit 95 000 Euro für 2019 rechnen, sondern mit einem sechsstelligen Betrag.“

Matthias Heisler lobte außerdem den Zusammenhalt im Verein, der eine gesellschaftliche Stütze für ganz Schnaitheim sei: „Sie alle machen so viel für diesen Heidenheimer Stadtteil. Das gilt es, in höchstem Maße zu würdigen.“