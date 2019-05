Die Dynamik der vergangenen Monate hat in der Region etwas nachgelassen. In Heidenheim liegt die Arbeitslosenquote unverändert bei 3,6 Prozent.

Ende Mai sind im Bezirk der Agentur für Arbeit (Kreis Heidenheim und Ostalbkreis) 7350 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 14 weniger als im April, aber neun mehr als vor einem Jahr. Die meisten Arbeitslosen sind mit 2643 in Heidenheim registriert (April: 2606). In Schwäbisch Gmünd sind es 2449 (2494), in Aalen 1507 (1495), in Ellwangen 399 (406), in Bopfingen 352 (363).

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die seit mehr als einem Jahr ohne Beschäftigung sind, stieg von 1954 auf 1973. Das entspricht einer Quote von 26,8 Prozent.

Quote in der Region unverändert

Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, sank in der Region von 3,0 auf 2,9 Prozent. Unverändert blieb sie in Heidenheim (3,6) und Aalen (2,4), ein Rückgang war in Schwäbisch Gmünd von 3,4 auf 3,3, in Bopfingen von 2,5 auf 2,4 sowie in Ellwangen von 1,7 auf 1,6 Prozent zu verzeichnen.

Das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt war in den vergangenen Wochen von vergleichsweise geringen zahlenmäßigen Veränderungen geprägt. So gilt das besondere Augenmerk von Elmar Zillert, dem Chef der auch für den Kreis Heidenheim zuständigen Aalener Arbeitsagentur, den über 50-jährigen Arbeitslosen. Hier stand im Mai eine Zunahme um 61 auf 2860 Personen zu Buche. Für diese Gruppe hat sich die positive Entwicklung also nicht fortgesetzt. „Trotzdem sehe ich vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels noch viel Luft nach oben“, so Zillert. Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern der Arbeitsverwaltung sollen die Betroffenen weiterhin im Blick behalten und gleichzeitig die Vermittlungsbemühungen intensiviert werden.

Den größten Rückgang an Arbeitslosen gibt es bei den unter 25-Jährigen. Ihre Zahl ging um 30 auf 637 zurück. Das entspricht einem Minus von 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2018 sind es sogar fast 22 Prozent weniger.

Suche immer schwieriger

Eine große Baustelle ist die sogenannte strukturelle Arbeitslosigkeit. Heißt: „Wir finden für die gemeldeten offenen Stellen immer schwieriger eine passende Arbeitskraft“, so Zillert. Deshalb gelte das Hauptaugenmerk nach wie vor der Qualifizierung. Sie sei ein wichtiger Stellhebel für den Ausgleich auf dem Arbeitsmarkt.

Im bisherigen Verlauf des Jahres wurden den Vermittlungsfachkräften 7007 offene Stellen zur Besetzung gemeldet, 1308 davon im Mai. Die meisten Angebote kommen aktuell aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Handel.