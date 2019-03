Leserbrief zum Konflikt zwischen Israel und Palästina.

Am 14. Mai 1948 weigerten sich die arabischen Staaten, den Beschluss der UNO, einen Teilungsplan Israels in einen arabischen und jüdischen Staat, zu akzeptieren. 160 Millionen Araber erklärten den 650 000 Juden in Israel, unter denen etliche den Holocaust überlebt hatten, sie zu vernichten.

Um die Araber in Israel jedoch zu schonen wurde ihnen von arabischer Seite angeraten das Land für zwei Wochen zu verlassen, da „unsere Bomben nicht zwischen Juden und Arabern unterscheiden“. Die Araber Israels wurden folgerichtig von ihren eigenen Glaubensbrüdern „zur Flucht gebracht“. 1967, nach dem Sechstagekrieg, verabschiedeten die arabischen Staaten in Khartum das berühmte „dreifache Nein“ gegen Israel: Nein zum Frieden mit Israel. Nein zur Anerkennung des Staates Israel. Nein zur Verhandlung mit Israel. Was soll man noch hierzu sagen?

Der Iran will heute nach eigenen Aussagen Israel vernichten. Die BDS-Kampagne will aktuell Israel wirtschaftlich schwächen. Dabei ist Israel der einzige demokratische Staat im Nahen Osten, bei dem die drei Weltreligionen gleichberechtigt nebeneinander leben! Natürlich werden auch hier wie in jedem anderen Staat Fehler begangen, es steht uns aber nicht an, uns heiliger zu stellen, als wir sind. Nun die gestellte Frage: Hass oder erlaubte Kritik?

Die empfohlene Antwort: Aufklärung. Es genügt etwas geschichtliches Wissen, um eine sachliche Position für oder wider „BDS“ klar belegen zu können.

Andreas Graf, Herbrechtingen