Heidenheim Handy am Steuer? Polizei kontrolliert 31.000 Fahrer

Handy am Steuer? Polizei kontrolliert 31.000 Fahrer

Heidenheim / Polizei

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei intensiv in der ganzen Region. Auch in Heidenheim gab es einige Verstöße.

Am Donnerstag stand das Thema Ablenkung im Mittelpunkt der Verkehrskontrollen der Ulmer Polizei. Bei dieser ersten deutschlandweiten Verkehrssicherheitsaktion gegen Ablenkung im Straßenverkehr beteiligte sich das Polizeipräsidium Ulm den ganzen Tag.

Insgesamt ungefähr 31.000 Auto-und Lkw-Fahrer und 600 Radfahrer stoppten die Beamten an diesem Tag.

Die Bilanz aus dem Landkreis Heidenheim

Im Landkreis Heidenheim beanstandete die Polizei 18 Fahrer von Autos und Lkw, weil sie während der Fahrt ihr Smartphone benutzten.

58 Verkehrsteilnehmer waren ohne Sicherheitsgurt unterwegs.

Kontrolliert hatten die Beamten fast 6.000 Pkw und Lkw und ungefähr 200 Radfahrer.

Auch auf den Autobahnen des Polizeipräsidiums Ulm kontrollierte die Polizei. Sie stoppte ungefähr 500 Auto- und Lkw-Fahrer. Zwölf von ihnen hatten ein Handy während der Fahrt benutzt, acht wurden verwarnt, weil sie ihren Gut nicht angelegt hatten.

Strafen wurden erhöht

Seit Herbst vorigen Jahres müssen Handysünder am Steuer deutlich mehr Bußgeld berappen: Statt 60 Euro und einem Punkt erwarten sie nun 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Auch Radfahrer sind nicht von Strafe frei: Sie müssen statt 25 Euro inzwischen 55 Euro Strafe zahlen.