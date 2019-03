Leserbrief zum Schulstreik „Fridays for Future“.

Liebe Schüler! Mit Freude las ich am Samstag in der HZ, dass 800 von Euch bei der "Fridays for Future"-Demo in Heidenheim dabei waren.

Ich finde das super. Steht auf, habt Mut, lasst Euch Eure Zukunft nicht von Wirtschaft und Politik versauen, empört Euch, übt Demokratie.

Wir können stolz auf eine solche Jugend sein, weiter so!

Herbert Heuberger, Steinweiler