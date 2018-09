Heidenheim Guido Knopp: „Wir waren damals wahre Pioniere“

Heidenheim / Kathrin Schuler

Guido Knopp erzählt im Interview mit Autorin Kathrin Schuler, wie es war, sich mit der eigenen Geschichte zu befassen.

Sie haben jahrelang die deutsche Geschichte aufbereitet. Wie war es für Sie, jetzt Ihre eigene Geschichte zu erzählen?

Guido Knopp: Zum Schreiben war es für mich das schönste Buch überhaupt – und ich habe schon um die 50 Bücher geschrieben. Als ich damit angefangen habe, sind mir auch viele witzige Dinge wieder eingefallen, die ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Vorgegangen bin ich dabei chronologisch. Ich habe mich vor allem auf meine ganz persönlichen Erlebnisse konzentriert und diese dann mit der erlebten und gemachten Geschichte verknüpft.

Ihre persönlichen Erlebnisse und die politischen Entwicklungen der letzten sechs Jahrzehnte sind für Sie also miteinander verbunden?

Das lässt sich nicht voneinander trennen. Wenn ich nur an die Jahre 1989 und 1990 denke – da habe ich die Wiedervereinigung Deutschlands an den handelnden Personen hautnah miterlebt. Wir haben damals eine sechsteilige Serie über die Wiedervereinigung gedreht und wussten dabei noch gar nicht, wie es enden würde.

Wenn man so persönlich involviert ist, wie Sie es waren, kann man sich dann überhaupt noch einen neutralen Blick auf bestimmte Ereignisse bewahren?

Bei meinen Dokus habe ich mich immer um einen neutralen Zugang zu den Themen bemüht, das muss man schließlich auch. Doch geschichtliche Aufarbeitung ist ein subjektiver und kreativer Prozess. Dabei ist es schwierig, die Objektivität immer hundertprozentig zu wahren, da viele persönliche Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen – zum Beispiel, welche Zeitzeugen man befragt oder welches Videomaterial verwendet wird. In meinem Buch hatte ich nun aber die Gelegenheit, aus meiner ganz persönlichen, subjektiven Sicht zu erzählen, wie ich bestimmte Ereignisse erlebt habe.

Mit Ihrer Arbeit haben Sie Kontroversen ausgelöst. Sie haben nicht nur Lob, sondern auch Kritik bekommen. Ist Ihr Buch auch eine Rechtfertigung für Ihre Art der Geschichtsaufbereitung?

Wir waren damals wahre Pioniere. Nachgespielte Szenen in Dokumentationen gab es bis dahin noch nicht, doch wir wollten unsere Geschichte – die Geschichte der Deutschen – erzählen und dabei besser sein als die anderen. Für diese Spielszenen haben wir auch Kritik bekommen, zum Beispiel bei „Hitlers Helfer“. Die habe ich in meinem Buch aufgearbeitet und dabei auch versucht zu erklären, wie wir Geschichte damals aufbereitet haben. Doch wenn es Kritik gab, war da auch immer Neid dabei, zum Beispiel von anderen Historikern, die keine so große Resonanz hatten wie wir. Ich sage immer, Neid muss man sich verdienen, Mitleid bekommt man umsonst.

Ist nach diesem Buch für Sie jetzt Schluss mit Geschichte?

Ich wollte meine Geschichte aufschreiben, solange ich noch alles weiß. Aber Schluss mache ich deswegen jetzt nicht. Es gibt noch so viele weitere Buchprojekte, die ich in Zukunft umsetzen will. Außerdem – wenn man bereits so viele Jahre dabei ist, kommt man von der Geschichte auch nicht mehr so einfach los.