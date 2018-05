Heidenheim Günter Spahr feiert seinen 80. Geburtstag

Heidenheim / hz

Heute feiert der ehemals stellvertretende Stadtkommandant und ehemalige Vize-Kreisbrandmeister seinen 80. Geburtstag.

Am Ende seiner aktiven Dienstzeit als freiwilliger Feuerwehrmann wurde dem Schnaitheimer Günter Spahr höchste Ehre zuteil: Die Feuerwehr Heidenheim bekam einen Ehrenkommandanten und der Kreisfeuerwehrverband sprach die Ernennung zum Ehrenmitglied aus.

Das ist gute Gelegenheit, Rückschau zu halten auf einen Mann der vier Leidenschaften hat: seine Familie, den Handballsport, die Feuerwehr und seinen super gepflegten Garten samt Gütle in Zang. 41 Jahre währte die Dienstzeit bei der Feuerwehr. Die Wehr in Schnaitheim nahm unter ihm als Abteilungskommandant großen Aufschwung. 21 Jahre lang war „Günne“ Spahr überdies stellvertretender Stadtbrandmeister und 16 Jahre als stellvertretender Kreisbrandmeister oft auch bei schwersten Einsätzen dabei. Zusammen mit anderen stellte er frühzeitig die Weichen für die Feuerwehr der Zukunft.

Vater der Notfallseelsorge

Schon früh erkannte er zusammen mit dem früheren Kreisbrandmeister Adolf Ruof die Notwendigkeit der Nachwuchsregelung. Und so brachten sie 1984 die Jugendfeuerwehren auf den Weg. Spahr zählte außerdem zu den Vätern der Notfallseelsorge. Viele Jahre war und ist er auch treibende Kraft in der Ehrenabteilung, in der die Feuerwehr-Ruheständler regelmäßige Treffen haben. Der häufige Einsatz für die Allgemeinheit, für die Mitmenschen, bemerkten auf der anderen Seite natürlich Ehefrau Christa und die beiden Kinder durch die häufige Abwesenheit des Familienoberhauptes.

Den Lebensunterhalt verdiente Günter Spahr bei Voith, war dort ein fordernder, aber dennoch sehr beliebter Ausbildungsmeister und ist selbst jetzt noch bei der IHK als Prüfer gefragt. Mit seinen einstigen Handballkameraden ist Günter Spahr heute noch zusammen und freut sich über viele Begegnungen. Überhaupt verdankt ihm die Schnaitheimer Vereinswelt viel. Spahr ist nämlich einer, der die Dorfgemeinschaft hochhält und vehement für den Zusammenhalt der Vereine, Organisationen und der Bürger eintritt.