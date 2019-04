Manege frei hieß es beim Schulverbund im Heckental, der zum Mitmachzirkus wurde.

Nach fast zweijähriger Planungszeit, in der vor allem die Schulsozialarbeiterin Gabi Uhl nicht locker ließ und neben der Anbahnung im Unterricht unzählige Details im Blick behalten musste, machte jetzt für die Kinder der Grundschulen im Heckental und auf dem Rauhbuch der Mitmachzirkus „Flip Flop“ Station in den Seewiesen.

Die Woche über wurden jeden Tag zwei Klassen vom Team um den Leiter des Zirkus Daniel Spindler trainiert und zu Artisten, Clowns oder Dompteuren ausgebildet. Eine Gruppe aus Betreuungskräften des Schulverbunds unterstützte sie tatkräftig, so dass die Kinder nicht nur sehr konzentriert arbeiteten, sondern auch wertvolle Erfahrungen für die Arbeit in einer Gruppe sammeln konnten. Überdies entdeckten sie so bislang verborgene Talente an sich selbst und nicht selten auch ein ganz neues Selbstbewusstsein.

Am Nachmittag fand dann jeweils eine Veranstaltung für die Freunde und Familien der neuen Zirkuskünstler statt. Von klassischen Artisten über Jonglage, Clownerie und Tanz, bis hin zu theatralen Darbietungen der Piraten und Cowboys, sowie der Dressur von Tauben und Ziegen war alles dabei, was den Zuschauern von Zeit zu Zeit den Atem stocken ließ, sie letztlich aber vor allem begeistert von den Sitzen riss.

Den Abschluss der Woche bildete am Freitag eine Gala, der beide Grundschulen mit all ihren Schülern beiwohnen duften.

Auch einige Ehrengäste wie Oberbürgermeister Ilg und seine Gattin ließen es sich nicht nehmen, sich von der Aufführung und der Zirkusatmosphäre verzaubern zu lassen.

Schulleiter Jörg Glückschalt und die Kinder bedankten sich nach der Vorführung mit lauten Applausraketen bei der Stadt Heidenheim, sowie bei Thomas Kümmel, der als Kulturagent der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg die Veranstaltung gemeinsam mit weiteren Sponsoren wie dem Lions Club Heidenheim oder Dr. Rüdiger Frieß finanziell ermöglichte.