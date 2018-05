Heidenheim Greifvogelstation sucht nach Steinkauz Napoleon

Heidenheim / Stefanie Kirsamer

Am Dienstagvormittag ist der Steinkauz Napoleon aus der Greifvogelstation in Heidenheim entflogen. Diese bittet bei der Suche um Mithilfe.

Ein Steinkauz der Greifvogelstation Heidenheim ist am Mittwoch entflogen. Wie Stationsleiter Burkhard Hellmann mitteilt, hatte sich das Tier am Vormittag beim Trainingsflug durch einen bewegenden Kran an der Baustelle am Klinikum so sehr erschrocken, dass der Vogel das Weite suchte.

Hellmann ist nun auf der Suche nach dem Steinkauz und bittet um Mithilfe. Dem Publikum in der Greifvogelstation sei das Tier als „Napoleon“ bekannt. Er hat gelbe Augen, einen grauen Schnabel und wiegt 186g. Das Tier ist beringt und das Gefieder ist grau mit hellen Tupfen.

Wer hat Napoleon gesehen?

„Napoleon könnte die Nähe von Menschen suchen, ist aber sehr schüchtern“, beschreibt Hellmann den etwa handgroßen Vogel.

Wer also einen kleinen Steinkauz auf dem Schlossberg sichtet, wird gebeten sich unter folgender Telefonnummer zu melden, Tel.: 0152.01926450