Gottesdienste am Weltgebetstag

Heidenheim / pm

Wenn in den Kirchen weltweit derselbe Gottesdienst gefeiert wird, ist Weltgebetstag. In diesem Jahr laden die slowenischen Frauen dazu ein.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag.

Seit gut 100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

In Heidenheim wird am 1. März an folgenden Orten gefeiert: 15Uhr Altenzentrum Hansegisreute; 18.30Uhr Ökumenisches Zentrum Mittelrain; 19Uhr Christuskirche (mit slowenischen Spezialitäten); 19.30Uhr Zinzendorfgemeindehaus (im Anschluss slowenische Spezialitäten).