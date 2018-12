Heidenheim Gospel in der Christuskirche

Heidenheim / HZ

Die New Yorker Sängerin Brenda Boykin swingt am 26. Dezember zwischen den Südstaaten und der Karibik.

Am Mittwoch, 26. Dezember, veranstaltet der Verein Jazz Heidenheim um 19 Uhr einen weihnachtlichen Gospelabend in der Christuskirche (Regerstraße 5). In diesem Jahr steht die New Yorker Sängerin Brenda Boykin im Mittelpunkt, umgeben von zwei profilierten musikalischen Partnern.

Brenda und ihre Freunde Thomas L'Etienne und Jan Luley bringen dabei einen Jazz nach Heidenheim, der zwischen kreolisch-karibischen Klängen und den swingenden Grooves der Südstaaten der USA zu Hause ist. Tiefe Emotionen alter Spirituals wechseln mit starken Rhythmen und locker swingenden, amerikanischen Weihnachtssongs ab.

Brenda Boykins gilt als Sängerin mit Swing und einer gehörigen Portion Blues, mit Energie und einer wirklich eigenen Stimme. Nicht zuletzt die Lust, Songs ständig neu zu interpretieren und spontan auf der Bühne zu entwickeln, machen Brenda Boykin und ihre Partner zu einem besonderen Erlebnis.

Der Saxophonist Thomas L'Etienne spielte schon früh mit Veteranen der New-Orleans-Musik wie dem legendären Kid Thomas. Während der vielen Jahre, in denen er Mitglied und Bandleader von „Lillian Boutté and her Music Friends“ war, trat er auf fast allen bedeutenden Jazzfestivals Europas, der USA, Australiens, Neuseelands und Asiens auf. Jan Luley beweist am Piano, wie frisch traditioneller, swingender Jazz klingen kann. Er spielt klassischen Jazz, wobei das musikalische Erbe von Musikern wie Jelly Roll Morton, James Booker und Erroll Garner, aber auch das eines Fats Wallers oder Thelonius Monks miteinfließen.

Karten im Vorverkauf im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.