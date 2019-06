Das Musiktheaterstück der Heidenheimer Oper ist für den Bundespreis „Mixed Up“ nominiert.

Das Musiktheaterstück „Glücksschmiede“, ein Beteiligungsprojekt der „Musikwerkstatt“ der Opernfestspiele, ist Finalist im „Mixed-Up“-Preis der Bundesvereinigung „Kulturelle Kinder- und Jugendbildung“ (BKJ). Was ist Glück? Wie fühlt es sich an? Und was passiert, wenn es mal nicht mehr da ist? Über drei Monate haben sich Schüler der zweiten bis vierten Jahrgangsstufe der Grundschulen Großkuchen und Königsbronn gemeinsam mit dem Regisseur Martin Philipp sowie Musikern und Künstlern der Opernfestspiele, des Vereins "Musik zum Anfassen München“, der Musikschulen Ostwürttemberg und des Vereins „Kinder und Kunst Heidenheim“ mit dem Thema Glück befasst.

In wöchentlichen Workshops komponierten sie mit den Profis die Musik, entwickelten die Dramaturgie und Szene und bauten das Bühnenbild. Gleichzeitig beschäftigten sie sich mit musikalischen Strukturen und mit szenischer Darstellung. In Kooperation mit der „Ton- und Licht-AG“ des Hellenstein-Gymnasiums wurde auch eine Gruppe Jugendlicher künstlerisch einbezogen. Als Höhepunkt wurde die „Glücksschmiede“ in jeder Schule sowie im Opernzelt im Brenzpark vor 400 Zuschauern aufgeführt.

„Mixed Up“ prämiert Modelle der Zusammenarbeit von kultureller Kinder- und Jugendbildung mit Schulen oder Kindertageseinrichtungen. Aus ganz Deutschland haben Teams teilgenommen. 29 von ihnen, darunter die „Glücksschmiede“, stehen nun im Finale um einen der neun Preise, die mit je 2.500 Euro dotiert sind.

Seit 2016 entwickelt die „Musikwerkstatt“ als Teil der „Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb“ im Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, Vermittlungsprojekte der Opernfestspiele Heidenheim. Ziel ist es, über die Stadtgrenzen hinaus zu wirken und langfristig mit verschiedenen Bildungspartnern im ländlichen Raum Ostwürttembergs zu arbeiten. Die Konzeption der „Musikwerkstatt“ entstand im November 2017 und wurde erstmals im Frühsommer 2018 umgesetzt. Das Pilotprojekt wurde weiterentwickelt und an die Gegebenheiten teilnehmender Schulen angepasst. Außerdem erweiterte sich das Projekt 2019 um die, für das Musiktheater wichtige, Komponente der szenischen Arbeit auf der Bühne und der Wechselwirkungen von Bühne und Musik.