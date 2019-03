Von der beschlossenen Urheberrechtsreform werden kulturelle Angebote wie das Naturtheater oder die Opernfestspiele Heidenheim profitieren. Das meint HZ-Redaktionsleiter Thomas Zeller in seiner Kolumne.

Stellen Sie sich bitte mal folgendes Szenario vor: Es ist ein lauer Sommerabend. Die Künstler geben bei der West Side Story im Naturtheater ihr Bestes. Trotzdem bleiben viele Plätze im Theater leer. Die Gründe sind Videos, die ein Besucher von der vorherigen Veranstaltung ins Netz gestellt hat, natürlich ohne zu fragen. Um es klarzustellen – so ein Vorgehen ist auch schon heute illegal, passiert aber trotzdem. Mit der umstrittenen Urheberrechtsreform hätte das Naturtheater zumindest künftig etwas von diesem Video, weil es an den Einnahmen beteiligt werden müsste.

Dieses Szenario lässt sich beliebig erweitern auf die Opernfestspiele, weitere Kulturveranstaltungen, aber beispielsweise auch auf die Heidenheimer Zeitung. Als Redaktionsleiter gehöre ich zu einer der Berufsgruppen, die vom umstrittenen Artikel 17 direkt betroffen sind. Ganz klar, die jetzt vom Europaparlament getroffene Vereinbarung ist nicht die bestmögliche Lösung, sondern eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner.

In einer idealen Welt müsste eigentlich jeder Mensch verstehen, was geistiges Eigentum ist und dass man es eben nicht einfach nehmen, online stellen und damit Geld verdienen kann. Leider leben wir aber nicht in einer solchen Welt. Denn das Internet ist voll von Urheberrechtsverstößen. Der Bedarf für die neue Richtlinie war also durchaus gegeben. Generell gilt, wer mit geistigem Eigentum Geld verdient, ohne den Urheber zu fragen oder zu beteiligen, begeht Unrecht. So einfach ist das.

Die beschlossene Reform richtet sich vor allem gegen US-Konzerne wie Google oder Facebook. Sie erzielen mit Inhalten, die nicht von ihnen geschaffen werden, Milliarden-Umsätze. Ist es nicht seltsam, dass diese Unternehmen, die sonst für viele Probleme innerhalb kürzester Zeit Lösungen anbieten können, beim Thema Schutz des geistigen Eigentums jahrelang ideenlos oder gar nicht reagieren?

Allen Gegnern der Reform bleibt zumindest ein Trost. Der Beschluss des EU-Parlaments ist eine Richtlinie und kein Gesetz. Er muss erst von der Bundesregierung in ein Gesetz umgewandelt werden. Und an dieser Stelle wird es weitergehen mit den Kompromissen. Um das hier auch noch einmal klarzustellen: Von Löschung, Zensur oder Beschränkung steht nichts in der Urheberrichtlinie.

Wie könnte also der Kompromiss in Deutschland aussehen? Statt der gefürchteten Upload-Filter, die das Hochladen fremder Inhalte auf Plattformen wie Youtube verhindern sollen, wird es vermutlich pauschale Lizenzvereinbarungen mit Verwertungsgemeinschaften geben. Das ist eine vernünftige Lösung, um die Urheber an den Einnahmen zu beteiligen.

Davon werden nicht nur die Kultur- oder Medienbetriebe profitieren, sondern auch die Allgemeinheit. Denn höhere Einnahmen aus den Digitalkanälen könnten beispielsweise dem Naturtheater oder den Opernfestspielen neue finanzielle Spielräume bieten. Durch das neue Urheberrecht wird auf jeden Fall mehr Geld ins System der Kulturwirtschaft und zu den einzelnen Kreativen fließen. Der Beschluss überträgt damit geltendes Recht aus der analogen in die digitale Welt. Das Internet erhält damit zumindest in Europa die Chance sich zu einem fairen Netz zu entwickeln und es gilt endlich auch hier der Grundsatz: Gleiches Recht für alle.

