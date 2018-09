Heidenheim Geschlagen und getreten - zwei Männer schwer verletzt

Heidenheim / Polizei

Am Wochenende gab es zwei gewalttätige Auseinandersetzungen in Heidenheim - zwei Männer mussten schwer verletzt ins Krankenhaus.

Am Sonntag gegen 1 Uhr gerieten zwei Männer in der Kanalstraße in Heidenheim aneinander. Hintergrund war offenbar ein seit Längerem schwelender Streit zwischen den Beiden.

Aus dem Wortgefecht wurden Handgreiflichkeiten. Einer der Beiden, 30 Jahre alt, schlug seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit der Faust nieder. Der stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Deshalb musste er ins Krankenhaus.

Ehepaar streitet sich

Kurz nach 2 Uhr geriet ein Ehepaar in der Riedstraße in Streit. In diesen Streit mischten sich Dritte ein. Sie schlugen und traten auf den Ehemann ein, bis er schwer verletzt ins Krankenhaus musste.

In beiden Fällen ermittelt die Heidenheimer Polizei wegen der Körperverletzungen.