Heidenheim Guido Knopp plaudert über seine eigene Geschichte

Heidenheim / Kathrin Schuler

Der TV-Journalist und Historiker Guido Knopp las am Donnerstag in der Heidenheimer Stadtbibliothek aus seiner Autobiographie „Meine Geschichte“.

Wenn alle anderen Kinder Karl, Max oder Franz heißen, hat man es als Guido nicht leicht – und wenn man dann auch noch als Protestant im erzkatholischen Bayern aufwächst (wo es in den 60er Jahren wohl sogar noch nach Konfessionen getrennte Toiletten gegeben hat), kommt einiges zusammen. Guido Knopp, der am Donnerstag in der Heidenheimer Stadtbibliothek aus seiner Autobiographie las, kann zweifellos Geschichten erzählen – und wer seine zahlreichen Dokumentationen kennt, der weiß auch, wie farbenfroh und publikumsnah er das macht.

Mit „Meiner Geschichte“ beschreibt der Journalist anekdotenreich, wie er die vergangenen sechs Jahrzehnte erlebt hat, plaudert dabei aus dem Nähkästchen und verbindet seine ganz persönlichen Erlebnisse mit den großen politischen und gesellschaftlichen Wendepunkten der Geschichte.

Kurztrip durch die Geschichte

Für die rund 70 Menschen, die zur Lesung in die Bibliothek gekommen waren, war der Abend nicht nur eine Gelegenheit, den bekannten TV-Historiker von einer anderen Seite und aus nächster Nähe zu erleben. Knopp nahm die Zuschauer mit auf einen Kurztrip durch die Nachkriegszeit, der über den Mauerfall bis ins wiedervereinte Deutschland führte.

Inhaltlich nichts Neues für die meisten der Zuhörer, die diese Ereignisse zumeist selbst noch miterlebt haben. Doch Knopp schildert sie aus einer Perspektive, die der Geschichte einen neuen Dreh gibt.

Unterhalten statt belehren

So berichtet er in seinem Buch den langen Weg zur Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland anhand seiner persönlichen Begegnungen mit Helmut Kohl und Gorbatschow: „Wie ein Zauberlehrling, der die Geister, die er selbst gerufen hat, nicht mehr zurück in die Flasche bekommt, konnte der Präsident der Sowjetunion den Lauf der Geschichte nicht mehr aufhalten.“

Und Kohl selbst, der Kanzler der Wiedervereinigung, habe ihm im Zwiegespräch einmal anvertraut, dass seiner Meinung nach der liebe Gott seine Hände im Spiel gehabt haben musste. „Wir haben einfach verdammt viel Glück gehabt“, sagt Guido Knopp. Wie so viele andere weiß auch er noch, was er in der Nacht des Mauerfalls gemacht hat: Auf die Ausstrahlung seiner Dokumentation über Stalin zur besten Sendezeit gewartet.

„Das ZDF hat die Sendung dann auch gebracht – während das ARD live aus Berlin berichtete, als die ersten Menschen über die Mauer kamen“, erinnert sich Knopp schmunzelnd. Es sei die schönste Nacht der deutschen Geschichte gewesen – und die schwärzeste in der Geschichte des ZDF.

Mit seinen Dokumentationen, in denen Knopp nicht nur auf Originalmaterial, sondern auch auf nachgespielte Szenen setzte, wofür er neben hohen Einschaltquoten auch einiges an Kritik bekam, habe er nicht nur belehren, sondern auch unterhalten wollen. So auch mit seinem Buch: Das habe er nicht für Historiker, sondern für seine treuen Zuschauer geschrieben. Auf deren Reaktion lauert er darum auch stets gespannt – Zeit zum Lachen gibt Knopp dem Publikum immer wieder gern.