Eine szenische Lesung beschäftigt sich mit dem Attentat auf Hitler vor 80 Jahren.

Vor bald 80 Jahren versuchte Georg Elser mit seinem Attentat auf Adolf Hitler in den Gang der Geschichte einzugreifen. Anlässlich dieses Jahrestages beginnt am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek Bibliothek eine szenische Lesung des Verhörprotokolls.

Dieses Protokoll, erstellt durch die Gestapo, ist ein einzigartiges Zeugnis über diesen Handwerker aus Königsbronn. Es entsteht ein eindrucksvolles Bild seines Werdegangs, seiner Entschlossenheit zur Tat und seines Mutes zum aktiven Widerstand.

Biographie von Georg Elser

In der szenischen Lesung von Klaus-Peter Preußger, Engelbert Frey und Joachim Ziller kommt Elser selber zu Wort. In verblüffender Einfachheit wird anhand des Protokolls sein Leben von der Kindheit über den Beruf bis zu jener kritischen Zeit dargestellt, in der er den Anschlag auf Hitlers Leben am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller vorbereitete und ausführte.

Johann Georg Elser wurde als nichteheliches Kind am 4. Januar 1903 in Hermaringen geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in Königsbronn begann er eine Lehre als Eisendreher, brach diese aber aus gesundheitlichen Gründen ab und begann eine Lehre als Schreiner. Sein Wunsch nach einem höheren Lohn und eine aufkommende Sehnsucht in die Ferne ließen ihn nie wirklich sesshaft werden. Im August 1939 zog Elser nach München, um dort seinen Anschlag auf Adolf Hitler vorzubereiten. Nachdem das Attentat am 8. November 1939 gescheitert war, wurde Elser bei seinem Fluchtversuch noch am selben Tag in Konstanz festgenommen. Am Abend des 9. April 1945 wurde Elser nach über fünf Jahren Haft heimlich und ohne Gerichtsurteil im KZ Dachau ermordet.

Lieder aus dem Widerstand

Die Gruppe „Freywolf“ vertieft und illustriert die gemeinsame Veranstaltung der Stadt Heidenheim und der Gemeinden Hermaringen und Königsbronn mit Liedern aus dem Widerstand. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbibliothek Heidenheim und in den Rathäusern in Hermaringen und Königsbronn.

Die szenische Lesung wird des weiteren übrigens an allen für Elser wichtigen Orte zu erleben sein, so am 9. April in Dachau, am 10. Juli im Hotel „Silber“ in Stuttgart, am 8. November in Konstanz und am 12. November in Berlin. Verhandlungen mit Veranstaltern in München und Sachsenhausen sind noch im Gange.