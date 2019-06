Im November jährt sich zum 80. Mal das Attentat Georg Elsers auf Adolf Hitler. Wie wird in München daran erinnert?

Wacholderschinken, Gouda und ein kleines Rührei. Es gibt viele Möglichkeiten, die Erinnerung an einen Menschen wach zu halten: Denkmäler, touristische Hinweisschilder an Autobahnen, Briefmarken. Oder eben Wacholderschinken, Gouda und ein kleines Rührei. Stellt sich nur die Frage, ob es angemessen ist, ein Frühstück nach jemandem zu benennen, der wie Georg Elser gefoltert und im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde.

Das ist lange her, gewiss, gut 74 Jahre. Aber die Würde des Menschen ist nicht nur unantastbar, sondern auch mit keinem Ablaufdatum versehen. Fassungslosigkeit spricht daher aus Dr. Hella Schlumbergers Augen, als sie mit dem Finger auf die Speisekarte des kleinen Lokals in der Münchner Maxvorstadt zeigt.

Unzulängliches Erinnern

Die 75-jährige Publizistin hat sich bereits zu lange intensiv mit Georg Elser beschäftigt, als dass sie bereit wäre, die Wortwahl als lässlichen Fehlgriff zu entschuldigen. Eher schon ist sie geneigt, von einem Sinnbild für das ihrer Meinung nach in vielerlei Hinsicht unzulängliche Erinnern an den Hitler-Attentäter zu sprechen: „Das Gedenken an Elser ist noch nicht in München angekommen.“

Wo überhaupt findet sich der Name Georg Elsers im heutigen München? Wie wird über ihn und seine Tat informiert? Die Suche beginnt an der Ecke Türkenstraße/Brienner Straße: Dort macht sich seit den 1970er-Jahren der ausladende Gebäudekomplex der Bayerischen Landesbank breit. Früher stand an gleicher Stelle das Wittelsbacher Palais – einst Alterssitz Ludwigs I. und später, unter den Nazis, Zentrale der Gestapo. Auch Elser wurde hier verhört und gefoltert.

Fehlender Hinweis

Als die Bayern LB die Geschichte des Ortes in Wort und Bild dokumentierte, fehlte auf der Schautafel jeglicher Hinweis auf Elser. Korrigiert wurde das Versäumnis erst auf Betreiben Schlumbergers. „Mit der ,Weißen Rose‘ oder Stauffenberg würde man so etwas nicht machen“, sagt sie, „aber Elser war ja ein einfacher Mann aus dem Volk und kein Großbürger, Adliger oder hochrangiger Militär“.

Einige Hundert Meter weiter nördlich öffnet sich auf der rechten Seite der Türkenstraße eine kleine Freifläche, ehedem genutzt als Parkplatz und Hundeklo. In den Wochen vor dem Attentat hatte Elser diese Stelle auf dem Weg vom und zum Bürgerbräukeller täglich zweimal passiert. Deshalb forcierte Schlumberger, die direkt gegenüber in jenem Haus wohnt, in dem Klaus Maria Brandauer 1989 in dem Film „Einer aus Deutschland“ Elser mimte, die Benennung des Platzes nach eben diesem. Mit Erfolg: Am 25. Januar 1997 erfolgte die offizielle Taufe neben der Stelle, die ein Jahrzehnt später zum Schauplatz einer bis heute anhaltenden Kontroverse werden sollte.

Denkmal gefordert

Die von Schlumberger geleitete Georg-Elser-Initiative und etliche Gleichgesinnte hatten sich schon einige Jahre für ein Denkmal auf dem Elser-Platz stark gemacht, als die von der Stadt München eingesetzte Jury eine Entscheidung traf. Während Schlumberger die schriftliche Zusage des Bildhauers Alfred Hrdlicka in der Tasche hatte, zusammen mit dem Künstler Ben Siegel ein Werk zu schaffen, ging der Zuschlag an die Frankfurter Künstlerin Silke Wagner.

Ihr an der Fassade der Grundschule an der Türkenstraße montiertes Kunstwerk hat einen Durchmesser von 512 Zentimetern. Sein Titel ergibt sich aus kreisförmig angebrachten Neonröhren: „8. November 1939“. Allabendlich erwachen die Elemente eine Minute lang zum Leben. Ab 21.20 Uhr, dem exakten Zeitpunkt der von Elser herbeigeführten Bombenexplosion, formen sie, nacheinander zugeschaltet, eine rote Leuchtschrift. Sie soll die Detonation eines Sprengsatzes symbolisieren.

Kaum lesbar

Ihre Arbeit versuche, so hatte Wagner ihrem Wettbewerbsbeitrag mit auf den Weg gegeben, „die Sichtbarkeit und damit die Aufmerksamkeit für den Widerstandskämpfer Georg Elser durch ihre Unsichtbarkeit zu erhöhen“. Schlumberger hält nicht viel von dieser Erklärung: „Man kann’s nicht lesen, und dem Betrachter erschließt sich der Inhalt nicht. Wenigstens verdeckt die große Kastanie davor das Kunstwerk gnädig.“ Zumindest erläutert eine kleine Tafel am Gebäude die Intention der Künstlerin.

Auch andere äußerten von Anfang an Vorbehalte. Die Schulleitung sprach von einem fehlenden Bezug zur Schule, einer Kindern schwer zu erklärenden Bedeutung, von Disco-Atmosphäre und einer für Passanten schwierigen Interpretation.

Finanzierung zurückgezogen

Der damalige Oberbürgermeister Christian Ude befand, das Ansinnen der Künstlerin sei Touristen wie Einheimischen nicht vermittelbar. Anwohner zeigten sich enttäuscht, weil Elser ein Mann des Volkes gewesen sei und deshalb ein Denkmal zum Anfassen angemessen gewesen wäre. Richard Quaas, kulturpolitischer Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion, kritisierte: „Wer das Datum nicht kennt, kann mit der Installation wenig anfangen.“ Die Elser-Initiative zog eine von ihr gewährte Anschubfinanzierung in Höhe von 5000 Euro zurück.

Dass bei der Einweihung am 27. Oktober 2009 rund 30 Neonazis versuchten, die Veranstaltung zu stören, hatte freilich andere Gründe.

72 mal zwölf Zentimeter misst das schlanke Täfelchen, das am Gebäude Türkenstraße 94 angebracht ist. Weil Geschundene nicht nochmals mit Füßen getreten werden sollen, sind in München die andernorts in großer Zahl zu findenden Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus auf öffentlichem Grund nicht erlaubt. Stattdessen ist eine „Erinnerung auf Augenhöhe“ erwünscht, eben in Form solcher Erinnerungszeichen aus gebürstetem Stahl.

Gerastertes Porträt

Eingraviert sind neben einem gerasterten Porträtfoto jeweils Geburtsdatum und -ort, Verhaftungsdatum und -ort sowie Hinrichtungsdatum und -ort. Schlumberger zeigt sich einerseits froh darüber, die kleine, von ihr angeregte Tafel seit dem 9. April 2019 an jenem Haus zu sehen, in dem Elser im Sommer 1939 einen Monat lang bei Rosa Lehmann zur Untermiete wohnte.

Andererseits hätte sie gerne noch den erläuternden Begriff „Bürgerbräu-Attentäter“ aufgeführt gesehen. Allerdings geben die auf einem Stadtratsbeschluss beruhenden Statuten vor, generell „keine Opfergruppenzuweisungen“ zu vermerken. Der Hinweis, Näheres lasse sich im Internet finden, greift für Schlumberger zu kurz: „Unserer Stadt geht’s so gut. Aber wenn’s ums Gedenken geht, wird sie immer etwas pingelig.“

Gedenkplatte am Boden

Vorkenntnisse benötigt auch, wer am Kulturzentrum Gasteig auf den Spuren Elsers unterwegs ist. Allzu leicht übersehen wird sonst die Gedenkplatte, die dort zu seinen Ehren in den Boden eingelassen ist. Exakt an dieser Stelle befand sich einst jene Säule des Bürgerbräukellers, in der Elser seinen Sprengsatz deponierte.

Was eine wenige Meter entfernt aufgestellte Fotodokumentation zur Geschichte des Gasteig anlangt, bemängelte Schlumberger schon vor Jahren fehlende Detailgenauigkeit. Offenkundig war in Bezug auf Elser ein falsches Datum genannt worden. Schlumberger: „Dass die Verantwortlichen so schlampig mit den Daten umgehen, nehme ich ihnen übel.“

60 Liter Wandfarbe

Bleibt noch die derzeit sicher augenfälligste Erinnerung an Elser: ein ihm gewidmetes Graffito unweit des Hauptbahnhofs. Die beiden Graffiti-Künstler Mathias Köhler und Markus Müller machten Elser im Juli 2017 mittels 60 Litern Wandfarbe und 150 Spraydosen auf einer 23 Meter hohen und elfeinhalb Meter breiten Fassade an der Bayerstraße zum Mittelpunkt ihrer Arbeit.

Ihm zur Seite setzten sie, ausgestattet mit umfassender gestalterischer Freiheit, weitere Figuren, die für Freiheit und gegen Unterdrückung kämpften: Zorro, Justitia, Robin Hood, He-Man, Darth Vader, Judge Dredd, Daniel Düsentrieb und Julius Cäsar.

Irrer Blick

Angesichts dieser Auswahl eine inhaltlich überzeugende Klammer herzustellen mag das eine sein, die ästhetische Wirkung ist das andere. Schlumberger zumindest tut sich schwer mit dem Eindruck, Elser schaue den Betrachter unablässig an, wohin der sich auch bewege: „Dieses Graffito dämonisiert Elser durch seinen irren Blick geradezu. Da hätte ich mir schon eine Erklärung gewünscht.“

Zumindest aus Schlumbergers Sicht besteht also noch gehörig Luft nach oben, was ein würdiges Gedenken an Georg Elser in München angeht. An einem digitalen Beitrag, Person, Handeln und Überzeugungen des Hitler-Attentäters bekannter zu machen, arbeitet sie bereits seit zweieinhalb Jahren. In wenigen Wochen soll nun mit Unterstützung von Stadt und Freistaat das Ergebnis auf dem Tisch liegen: eine „Elser-App“. Schlumberger will mit ihr „vor allem Jugendlichen klarmachen, was für ein Typ Elser war, und was ihn beeindruckt hat“.