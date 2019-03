„Georg Elser – allein gegen Hitler“ lautet eine von der Elser-Gedenkstätte in Königsbronn neu entwickelte szenische Lesung, im mit 200 Besuchern voll besetzten Margarete-Hannsmann-Saal ihre Premiere feierte.

„Georg Elser – allein gegen Hitler“ lautet eine von der Elser-Gedenkstätte in Königsbronn neu entwickelte szenische Lesung, die unter großer Anteilnahme des Publikums im mit 200 Besuchern voll besetzten Margarete-Hannsmann-Saal der Heidenheimer Stadtbibliothek ihre Premiere feierte.

In den kommenden Wochen und Monaten soll das Bühnenwerk, das auf den Verhörprotokollen der Gestapo basiert, auch an anderen, für Elser wichtigen Stationen, so etwa am 9. April, Elsers Todestag, in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau präsentiert werden. Auch Aufführungen in Sachsenhausen und Berlin sind bereits geplant.

Nur zu verständlich, dass die Anspannung bei allen Beteiligten deutlich zu spüren war, obwohl jeder einzelne auf eine langjährige Erfahrung in dieser Sache zurückblicken kann.

Da ist zunächst einmal das Trio „Freywolf“, angeführt von den beiden ehemaligen Musiklehrern der Georg-Elser-Schule in Königsbronn, Engelbert Frey (Gesang) und Hartmut Schmitt-Wolf (Gitarre), das durch den erfahrenen Aalener Jazz-Saxophonisten Martin Sandele vervollständigt wird. Den Part des Georg Elser hat mit großer Bühnensicherheit Bibliothekar Klaus-Peter Preußger übernommen, dem die Menschen gebannt zuhören, wenn er aus den Verhörprotokollen Unerhörtes in den hohen schwarzen Raum hineinspricht.

Neu in diesem Bilde wirkt der Königsbronner Hauptsamtleiter Joachim Ziller, der als Sprecher fungiert, die einzelnen Szenen zwischen Frey als dem Vernehmer und Preußger als dem Vernommenen, einleitet, kommentiert und gegebenenfalls in den rechten historischen Kontext rückt. Ziller geht dabei auch immer wieder über die enge Grenze des Themas hinaus, erwähnt etwa die Untaten der Reichspogromnacht, darunter auch das Vorgehen gegen ortsansässige Juden in Heidenheim. Als einziger ausgewiesener Nichtkünstler auf der Bühne macht Ziller seine Sache sehr gut, was wenig verwundert, zieht man in Betracht, dass Ziller in Königsbronn seit Jahren Hauptverantwortlicher in Sachen Leitung der Gedenkstätte ist.

Die einzige Kritik, die sich an der Lesung anbringen ließe, wäre vielleicht die, dass sie eine starke rationale Betonung aufweist und einen stark didaktischen Einschlag hat. Die rationalen Betrachtungen, die Elser „zur Beseitigung der Führung“ andauernd anstellt, werden sehr gut herübergebracht, etwas zu kurz kommt dabei Elsers gebrochene Gefühlswelt, die selbst zwischen den Zeilen des grausigen Amtsdeutschs der Protokolle immer wieder mitschwingt.

So kann sich die insgesamt gelungene Lesung inklusive musikalischer Begleitung sich nicht ganz einer Assoziation mit dem Schulfunk erwehren. Was bei einer Besetzung, die aus zwei Lehrern, einem Bibliothekar und einem Gedenkstellenleiter, der es in seinem beruflichen Alltag mit ganzen Heerscharen von Schulklassen zu tun hat, wahrscheinlich auch nicht wirklich verwundern muss.