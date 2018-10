Heidenheim Gemeinsam für eine gerechtere Welt

Heidenheim / Andreas Uitz

Stadt und Landkreis Heidenheim sind gemeinsam der Agenda 2030 beigetreten und wollen sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

Es sind große, hehre Ziele, die die Vereinten Nationen im September 2015 als „Agenda 2030“ verkündet haben. Ein Programm für die ganze Welt, dessen 17 Punkte dazu beitragen sollen, die Welt gerechter und fairer zu machen, und vor allen Dingen für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen.

Im Juli haben sich die Stadt und der Landkreis Heidenheim darauf verständigt, sich dieser Agenda 2030 anzuschließen. Aber bei dieser Willensbekundung soll es nicht bleiben. Denn die Agenda setzt generell ganz klar auf die Arbeit in den Kommunen weltweit. Hier leben die Menschen, und hier müssen Veränderungen im Denken und Handeln ansetzen.

Schüler sind schon sehr aktiv

Das machten am Samstagabend bei einem kleinen Festakt im Margarete-Hannsmann-Saal der Stadtbibliothek Schülerinnen von vier Heidenheimer Schulen deutlich: Am Hellenstein-Gymnasium, am Schillergymnasium, an der Kaufmännischen Schule und an der Maria-von-Linden-Schule gibt es engagierte Schüler, die sich schon lange damit beschäftigen, dass etwa verstärkt Fair-Trade-Produkte an ihren Schulen verkauften werden und dass bei den Schülern das Bewusstsein für eine gerechte Welt gestärkt wird.

Silja-Kristin Vogt von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt erklärte, dass ihre Einrichtung Kommunen dabei unterstützt, die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen. Mit der Selbstverpflichtung für nachhaltige Entwicklung bezeugten die Kommunen, dass sie ihren Beitrag für eine gerechtere Welt leisten wollen. In Baden-Württemberg hätten sich bisher 13 Städte und Gemeinden der Agenda angeschlossen, aber erst zwei Landkreise. Insofern sei der Heidenheimer Schulterschluss etwas ganz besonderes und vorbildliches. „Sie haben sich entschlossen, sich für eine enkeltaugliche Zukunft einzusetzen“, lobte Vogt Oberbürgermeister Bernhard Ilg und Landrat Thomas Reinhardt.

Ein großes Netzwerk

Ilg erklärte, dass das Engagement der Schulen zeige, dass sie auf diesen Weg in die Zukunft schon vorausgehen. Rund um Fair Trade sei in Stadt und Kreis schon ein großes Netzwerk entstanden, Heidenheim behalte den Titel Fair-Trade-Stadt. Man wolle sich jedoch nicht damit zufrieden geben, Mindestkriterien einzuhalten. Ilg zählte die zahlreichen Punkte auf, bei denen Stadt und Kreis schon in Sachen Nachhaltigkeit aktiv sind. Durch die vom Kultusministerium angebotene Partnerschaft könnten ganze Schulen weiter in diese Richtung entwickelt werden. „Die Stadt Heidenheim schlägt da gerne ein, denn wir erkennen, dass die Schulen ein riesiges Potenzial haben, über die Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderungen der Schüler auch in die Zivilgesellschaft hinein zu wirken“, so der OB.

Achim Beule, Nachhaltigkeitsreferent im Kultusministerium, erläuterte, dass landesweit Schulen gesucht würden, mit denen am vierten Ziel der Agenda, der „hochwertigen Bildung“ gearbeitet werden könne. An diesen Schulen solle herausgefunden werden, wie man sich komplett auf eine nachhaltige Entwicklung einlassen kann und welche Auswirkungen das hat. „Wir werden die Schulen dabei begleiten und unterstützen und somit Vorbilder schaffen“, so Beule.

In Stadt und Kreis schon viel geleistet

„Dass die Welt nicht perfekt ist und viel Ungerechtigkeit herrscht, das wissen wir“, sagt Landrat Reinhardt. „Aber wir alle können unseren Beitrag leisten, sie ein wenig gerechter, menschlicher und fairer zu machen.“ Ob der stetige Wandel zum Guten oder zum Schlechten führe, könne die Gesellschaft mit entscheiden. Er sei stolz darauf, dass in Stadt und Kreis schon so viel geleistet wird, erklärte der Landrat. „Aber wir wollen auf lokaler Ebene die Prinzipien der Nachhaltigkeit noch mehr verankern um die Zukunft für Generationen zukunftsfähig zu machen.“

Silja-Kristin Vogt, die die Urkunden für den Beitritt zur Agenda 2030 an Stadt und Landkreis überreichte, sagte, dass es auch vor Ort gelte, die globalen Herausforderungen gemeinsam zu meistern. „Ja, das ist nicht einfach und kostet Geld. Aber wir dürfen nicht daran denken, das nachhaltiges Handeln kostet, sondern daran was es kostet, nicht nachhaltig zu handeln.“

Die 17 Ziele der Agenda 2030

Von den Vereinten Nationen wurde die Agenda 2030 verkündet. In ihr sind 17 Ziele benannt, die für mehr Nachhaltigkeit auf der Welt sorgen sollen.

Diese Ziele sind: keine Armut, kein Hunger, Gesundheit und Wohlergehen, Hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, bezahlbare und saubere Energie, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion, Maßnahmen zum Klimaschutz, Leben unter Wasser, Leben an Land, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen sowie Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Immer mehr Städte und Gemeinden schließen sich dieser Agenda an und wollen einen Beitrag vor Ort leisten.