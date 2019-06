Leserbrief zur Umgestaltung des Rommel-Denkmals („Neue Initiative zum Rommel-Denkmal“, HZ vom 1. Juni)

Bevor sich der Heidenheimer Gemeinderat mit der von Rainer Jooß angestoßenen Initiative zur Umgestaltung des Rommel-Denkmals auf dem Zanger Berg befasst, sollten wir die Frage nach dem Sinn von Denkmälern aufwerfen. Denk-mal! Über wen oder was soll da gedacht werden? Man kann an Persönlichkeiten erinnern, die sich in besonderer Weise um unsere Gesellschaft und die in ihr lebenden Menschen verdient gemacht haben. Es kann aber auch die Existenz mutiger Frauen und Männer in unserem Bewusstsein verankert bleiben, die sich Unrecht und Terror entgegenstellten und dabei umgebracht wurden. Hier wäre auf die Denkmäler für Georg Elser hinzuweisen.

Es gibt auch Denkmäler fragwürdigen Inhalts. So wird in der badischen Kreisstadt Mosbach mit einem Denkmal der „siegreichen Schlachten“ in Frankreich 1870/71 gedacht. Kein Denkmal gegen den Krieg! Hier ist die politische Agitation der Vater des Gedankens. Was soll ich einem jungen Menschen von heute wohl dazu erklären?

Und Erwin Rommel? Er wurde in Heidenheim geboren. Das ist alles, was ihn mit unserer Stadt verbindet.

Rommels Verbindung zum Widerstand bleibt im Nebulösen – da gibt es weit eindeutigere Schicksale. Letztendlich stellte er sich selbst noch durch den gehorsam ausgeführten Suizid der nationalsozialistischen Propagandamaschine als Toter für das inszenierte „Staatsbegräbnis“ zur Verfügung. Weiß Gott eine tragische Figur. Das soll hier gar nicht bewertet werden, aber: Reicht das wirklich für ein Denkmal?

1961 reichte es. Es reichte Hans Filbinger, damals Ministerpräsident in Baden-Württemberg, der als Marinerichter 1945 noch junge Matrosen in den Tod schickte, weil sie desertierten, um ihr Leben in einem längst verlorenen Krieg zu retten. Er kam extra zur Einweihung des Rommel-Denkmals nach Heidenheim. Georg Elser war damals noch kein Thema – typisch für diese Zeit der „zweiten Schuld“, wie Ralph Giordano treffend ausführt.

Rainer Jooß will nun mit seinem Vorschlag zur Umgestaltung des Denkmals auf die verheerenden Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen hinweisen, indem er auf die unter Rommels Kommando bei El Alamein verlegten Minen und die Auswirkungen auf die dort lebenden Menschen aufmerksam macht. Franklin Pühn hat sich dieser Idee angeschlossen, das von ihm entworfene Rommel-Denkmal in ein Denkmal für die Opfer eines sinnlosen Krieges umzugestalten.

Es wäre an der Zeit, dass sich der Gemeinderat an seinen Beschluss von 2013 erinnert und initiativ wird. Rainer Jooß hat dazu einen aktuellen Anstoß geliefert.

Waldemar Hirsch, Heidenheim