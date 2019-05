Themen in diesem Artikel Sportverein

Bei der Hauptversammlung des größten Heidenheimer Sportvereins wurden zahlreiche verdiente Mitglieder gewürdigt.

Was wären Vereine ohne die Menschen, die sie zusammenbringen. Und ohne diejenigen, die vor und hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles möglichst reibungslos funktioniert. Die Hauptversammlung am Freitagabend bildete traditionell den Rahmen dafür, ihnen zu danken.

Eine besondere Ehre wurde der Rollsport- und der Tischtennisabteilung zuteil. Zu gleichen Teilen erhielten sie den mit insgesamt 1000 Euro dotierten Hanne-Rau-Preis. Benannt nach dem ehemaligen HSB-Vorsitzenden, soll er sportliche Erfolge, Solidarität, Kameradschaft und herausragende Jugendarbeit würdigen.

Die HSB-Ehrennadel in Gold ging an Susanne Javor, Irmgard Römer-Rous, Andy Wieland und Thomas Wolfram. In Silber erhielten sie Walter Buck, Wolfram Feil, André Rode und Valerij Wolf, in Bronze Franz Hirsch, Pia Hirsch, Matthias Klein, Janina Lang und Jens Mosch.

Seit 90 Jahren Mitglied

Fast unglaubliche 90 Jahre hält Traudl Schreiber dem HSB bereits die Treue. Seit 70 Jahren sind Hans Kenntner und Prof. Gerd Rüdiger Marx dabei, seit 65 Jahren Lorenz Bahl, Horst Färber, Siegfried Herter, Manfred Junginger, Karl-Heinz Landenberger, Siegfried Schad und Hans-Jörg Wilhelm, seit 60 Jahren Wolfgang Hauser, Lieselotte Herter und Hildegard Mayr.

Seit 50 Jahren Mitglied sind Inge Baß, Ursula Kaufmann, Ilse Knoth, Hannelore Kosnick, Bernd Moser, Gabriele Müller-Le Blond, Wolfgang Panzer und Lutz Störrle, seit 40 Jahren Marianne Bachmann, Ursula Beck, Ramona Engelhart, Heike Hartmann, Bruno Heinisch, Wolfgang Hieber, Willi Hüll, Frank Knoll, Brigitte Kolb, Karin Mayer, Thomas Niess, Heike Renner, Uwe Richter, Dieter Rößler, Brigitte Schurr, Markus Weichselbraun, Ursula Wilhelm und Martin Wilhelm.