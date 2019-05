Der Pianist Eric Mayr sorgte für ein Klangerlebnis der besonderen Art

Heidenheim. Den guten Ton liefert Pianist Eric Mayr regelmäßig zuverlässig. In der Michaelskirche bescherte er gleich ein Meer an Tönen, an Tönen, die so gar keine Melodie werden wollten, dennoch aber ungemeinen Reiz auf die rund 40 Zuhörer des Klavierabends ausübten.

Für sein Programm hatte Eric Mayr eine Komponistin ausgewählt, die er jüngst im Internet aufgetan hatte: Eva-Maria Houben, Jahrgang 1955, Professorin am Institut für Musik und Musikwissenschaft an der Universität Dortmund.

Wie beschreibt man Eva-Maria Houbens Musik am besten? Eric Mayr fand: gar nicht. Er ließ die Zuhörer ohne viele Worte eintauchen in ein Klangerlebnis der besonderen Art. Die Titel der Werke klingen mit Klaviersonate Nr. 7, Klaviersonate Nr. 10 und auch „Meditations sur le piano“ noch ganz nach Vertrautem, Bekannten, die Musik ist es jedoch mitnichten.

Die Klaviersonate Nr. 7 beispielsweise, die dem Interpreten interessanterweise die freie Wahl lässt, in welcher Reihenfolge er die fünf Sätze spielen möchte, konzentriert sich ganz auf langanhaltende Töne in überraschender Abfolge, als wäre jeweils ein Ton in seiner kontemplativen Tiefe zum Festhalten gedacht, die anderen, gläsern und kristallklar, dazu, Beweglichkeit in Beständigkeit zu zeigen.

Dabei ist nicht Verspieltheit Eva-Maria Houbens Sache, sondern vielmehr die Schlichtheit, die Konzentration auf das offenbar von ihr als Wesentlich erachtete. Dieses Merkmal zog sich durch alle Musikstücke des Klavierabends, und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, entfalteten sie einen Zauber, dessen reine Schönheit ganz erfüllen kann.

Besonders herausragend war dabei das Werk „Gefunden, nicht gesucht“: Der Interpret ist dabei vor die Aufgabe gestellt, eine Partitur einzurichten, indem er einen Ort, eine Verweildauer und eine Klangdichte miteinander verknüpft. Diese Komposition kann alle Menschen zu Interpreten machen, denn verlangt wird irgendein Klang, irgendein Geräusch, Hauptsache, es wurde nicht gesucht.

Eric Mayr generierte den Klang naturgemäß aus seinem Klavier, übrigens dem Gotrian-Steinweg-Flügel von 1925, der an diesem Abend wieder einmal zu Ehren kam. Man mag sich vorstellen, welche Konzentrationsaufgabe es ist, den Ton eben nicht zu suchen, sondern entstehen zu lassen, zu finden. Eric Mayr machte dies in der ihm eigenen Kunstfertigkeit und Virtuosität und schuf damit selbst ein Wert, das für den Augenblick gemacht ist und so vielleicht nie wieder erklingen wird – es wäre spannend, genau dieses noch einmal bei anderer Gelegenheit zu erleben.

Die Stärke Eric Mayrs liegt ja nicht nur in seiner Kunstfertigkeit, sondern auch darin, selbst ganz zurückzutreten, um die Musik in ihrer Fülle und Vielfalt wirken zu lassen. Dass er sich ganz in den Dienst der Komposition stellt, das konnte man schon oft erleben. An diesem Abend sorgte er darüber hinaus dafür, dass eine Komponistin vorgestellt wurde, die man sonst wohl nicht kennengelernt hätte. Denn wer surft schon so im Internet wie Eric Mayr. Nach diesem Abend die Bitte: weitersurfen.