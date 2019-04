Eine Textvertonung von Mario Castelnuovo-Tedesco wird der Höhepunkt des Konzertes mit dem „Duo Rose Des Vents“ am Ostermontag in der Michaelskirche Heidenheim.

Am Ostermontag, 22. April, spielt um 11.15 Uhr das „Duo Rose Des Vents“ mit Clotilde Diekmann (Sopran) und Fábio Shiro Monteiro (Gitarre) in der Michaelskirche Heidenheim.

Die Sopranistin Clotilde Diekmann studierte am Centre National d‘Insertion Professionnelle d'Art Lyrique in Marseille bei Evelyn Brunner sowie bei Hilde Zadek in Wien und später bei Emma Kirkby. Seit sie in Deutschland lebt, ist sie als Solistin in zahlreichen Baroque-Ensembles („Ricci Capricci“, „Cupid‘s Flight“, „La Cartella Musicale“, „Karlsruher Barocksolisten“) zu hören. Im „Duo Rose Des Vents“ zusammen mit Fábio Shiro Monteiro widmet sie sich seit fünf Jahren einem reichen Spektrum von mittelalterlicher bis zeitgenössischer, von europäischer bis brasilianischer, von klassischer bis populärer, von weltlicher bis geistlicher Musik.

Bei der Ostermatinée werden Lieder von Johann Sebastian Bach, Esaias Reusner, Joseph Haydn, George Frederick Pinto und Felix Mendelssohn-Bartholdy dargeboten. Höhepunkt wird Mario Castelnuovo-Tedescos Vertonung der Texte aus „The Divan of Moses-Ibn-Ezra“ sein.

In den letzten Jahren seines Lebens fand der jüdisch-italienische Komponist Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968) Trost in der Poesie des jüdisch-spanischen Dichters Moses Ibn Esra (ca. 1055–1138). Ibn Esra gilt als bedeutender Dichter der iberisch-sephardischen Kultur und verfasste sowohl weltliche als auch religiöse Gedichte. Seine ins Englische übersetzten Gedichte ordnete Castelnuovo-Tedesco zu dem fünfteiligen Liederzyklus „The Divan of Moses Ibn Ezra“ für Sopran und Gitarre an. Der Eintritt zur Ostermatinee ist frei.