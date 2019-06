Am 28. September findet um 19.30 Uhr eine große Johann-Strauss-Revue im Konzerthaus in Heidenheim statt.

Am 28. September findet um 19.30 Uhr eine große Johann-Strauss-Revue im Konzerthaus in Heidenheim statt. Das Wiener-Walzer-Orchester, international bekannte Solisten und ein bezauberndes Ballett entführen die Besucher in die Welt des Walzerkönigs Johann Strauss. Walzer, Märsche und Polkas werden unter der Leitung des Dirigenten und Musikers Erik Schober dargeboten. Die Musiker des Orchesters spielen Melodien wie „An der schönen blauen Donau“, den „Kaiser-Walzer“ oder „Wiener Blut“. Einlass ab 18.30 Uhr.