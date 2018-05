Heidenheim Fußballregel im Praxistest: Ein Megaphon für alle?

Heidenheim / Michael Brendel

Darf im Stadion nur noch ein einzige Megaphon benutzt werden? Niemals! Selbstverständlich! Nein! Doch! Keinesfalls! Garantiert!

Ach, wie herrlich lässt sich Montag für Montag über die immergleiche Frage streiten, die Deutschland mit ebenso großer Verlässlichkeit spaltet, wie Angela Merkel nach gefühlt jeder Bundestagswahl seit Menschengedenken im Kanzleramt Platz nimmt: War's Abseits, oder nicht?

Wir sind nun mal das Land der Bundestrainer, und alle haben dank jahrelanger Fernsehsessel-Erfahrung zwangsläufig die Weisheit gepachtet. Welch Glück deshalb bei aller selbstempfundenen Unfehlbarkeit, dass der Deutsche Fußball-Bund – kurz: DFB – die Vorschrift detailliert umrissen hat: „Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsstellung, wenn er sich mit irgendeinem Teil des Kopfs, Rumpfs oder der Füße in der gegnerischen Hälfte (ohne die Mittellinie) befindet und er mit irgendeinem Teil des Kopfs, des Rumpfs oder der Füße der gegnerischen Torlinie näher ist als der Ball und der vorletzte Gegenspieler. Die Hände und Arme aller Spieler, einschließlich der Torhüter, werden dabei nicht berücksichtigt“, heißt es in Regel 11 eines 136 Seiten starken Kompendiums.

So ausführlich, so unklar. Deshalb bedarf es immer wieder mal der nachträglichen Überprüfung mittels Videobeweis. Den hätte der Gemeinderat unlängst auch gut gebrauchen können, als er über eine ebenfalls vom DFB veröffentlichte Empfehlung zu entscheiden hatte: Damit sich kein Fußballanhänger in Deutschland benachteiligt oder irritiert fühlt, soll genauestens reglementiert werden, was die Fans mit ins Stadion nehmen dürfen.

Fahnen zum Beispiel. Trommeln. Und Megaphone. Nur: Wie viele? Oberbürgermeister Bernhard Ilg war der Ansicht: eines für alle. Dann könne man das doch bitteschön auch in dieser Deutlichkeit formulieren, grätschte der in vielen lärmumtosten Partien gestählte Stadtrat und Fußballfan Rudi Neidlein dazwischen. Und Dr.Waltraud Bretzger warf ein, in der Voith-Arena seien in sprachverstärkender Hinsicht regelmäßig aller guten Dinge drei.

Weil sich kein Video-Assistent aus dem mittlerweile berühmt-berüchtigten Kölner Studio in die Diskussion einschaltete, blieb dem neutralen Berichterstatter nur die direkte Nachfrage beim DFB in Frankfurt: Was denn nun? Ein Megaphon im ganzen Stadion? Oder zwei? Denn nur dann wären ja beide Fanlager gleich behandelt.

Antwort aus der Zentrale des weltweit größten Sportfachverbands an der Otto-Fleck-Schneise: „Die finale Entscheidung des Umgangs mit Fan-Utensilien ist jedoch immer von der anlassbezogenen Gefahrenanalyse und Sicherheitsbeurteilung des Veranstalters unter Berücksichtigung seiner Verkehrssicherungspflichten und zu beachtender sicherheitstechnischer Bestimmungen abhängig.“

So ausführlich, so unklar (siehe oben). Unstrittig ist nur eins: Wer andere nach seiner Pfeife tanzen lassen will, steht mit einer derart vagen Ansage regeltechnisch eindeutig im Abseits. Auch ohne Videobeweis.