Von Naturschutz, medizinischer Betreuung bis zum Waldeinsatz reichte das Einsatzspektrum.

Mit einer Retrospektive über ihr erstes Amtsjahr als neue Bergwachtleitung eröffneten Jürgen Kunzmann und Michael Schmid die Hauptversammlung. Es sei ein Spagat, eingespielte Abläufe beizubehalten und zugleich frischen Wind in den Bergwachtalltag zu bringen. Der hohe Arbeitsaufwand der dabei entstand ließe sich nur mit vereinten Kräften und vielen Helfern stemmen.

Die Abläufe der Sommer- und Winterrettung seien 2018 an vielen Ausbildungsabenden und in praktischen Einheiten geübt worden. Besonders die gemeinsamen Übungen mit der Bergwacht Herbrechtingen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen wurden erwähnt. Den DRK Kreisverband unterstützte die Bergwacht im Sanitätsdienst beim Heidenheimer Stadtlauf, dem Motocross in Schnaitheim und dem Mountainbike Rennen in Nattheim. Zudem sorgte die Bergwacht während der zweitägigen Downhill Meisterschaften am Hochberg für eine medizinische Betreuung der Fahrer.

Felspflege für den Naturschutz

Im Auftrag der Naturschutzbehörde war die Heidenheimer Bergwacht während der Sommermonate erneut drei Tage lang für Felspflege und Freischneidemaßnahmen am Heidenheimer Schlossfelsen zugange. Bei den Arbeiten am Fels konnten die Bergretter durch ihre Erfahrung im Umgang mit aufwändigen Seil- und Sicherungsmaßnahmen glänzen und mit ihrer speziellen Ausrüstung innerhalb weniger Stunden sichtbare Erfolge verbuchen.

Besondere Bedeutung hatte für den Verein die zweiwöchige Funkzellenvermessung für das LKA Baden-Württemberg. Hier wurden täglich mehrere Stunden lang Wald- und Wiesenwege im Einsatzgebiet der Bergwacht abgefahren und mit speziellem Equipment des LKA die Funksignale und Sendemasten der Mobilfunkanbieter kartografiert. Dies soll Polizei und Rettungsdienst bei Vermisstensuchen helfen, auch im Gelände schnell und akurat Mobilfunkgeräte orten zu können.

Sabine Napravnik übergab nach langjähriger erfolgreicher Arbeit im Naturschutz das Amt des Referenten an Peter Napravnik. Den Abschluss des Abends bildeten die Ehrungen der langjährigen aktiven- und Fördermitglieder der Bergwacht. Besonders viel Applaus bekam die 45-jährige Mitgliedschaft von Werner Petzold, der seit beinahe einem halben Jahrhundert zum festen Bestandteil der Bergwacht Heidenheim zählt.