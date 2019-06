Themen in diesem Artikel VW

Rund 50 Beschäftigte der Kfz-Branche nahmen am Dienstag an einer Kundgebung vor dem Autohaus Marnet teil. Die Beschäftigten des Betriebs selbst waren dabei gar nicht zum Warnstreik aufgerufen worden.

Die IG Metall hatte am Dienstag zum Warnstreik in der Kfz-Branche aufgerufen, da dort gerade Tarifverhandlungen laufen. Die Kundgebung fand in Heidenheim vor dem Autohaus Marnet statt – einem Betrieb, der laut Gewerkschaftssekretär Tobias Bucher weder der Tarifbindung unterliegt noch einen Betriebsrat hat. „Wir wollen den Kollegen Mut machen“, sagte er zum Sinn dieser Aktion. Dort, wo es Betriebsräte gebe, seien die Entgeltbedingungen besser, es gebe mehr Urlaub und mehr Fortbildungen, so Bucher.

Zum Warnstreik in Ostwürttemberg aufgerufen waren die Autohäuser Wagenblast (Audi und VW) in Heidenheim, Aalen, Schwäbisch Gmünd und Lorch, die Scania Vertrieb & Service GmbH in Ellwangen und die Schwäbisch Gmünder Mercedes-Benz-Niederlassung. Bucher schätzt die Zahl der Beschäftigten im Kfz-Handwerk im Kreis Heidenheim auf ca. 350, laut seiner Kollegin Cynthia Schneider aus Aalen sind es im Ostalbkreis ca. 450 Beschäftigte.

Fünf Prozent mehr Geld

„Wir fordern fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie ein deutliches Plus für die Auszubildenden im Kfz-Handwerk“, so Bucher. Der Beruf müsse für junge Menschen attraktiver werden. „Wir möchten auch, dass im ersten Lehrjahr eine Grundvergütung bezahlt wird, während die Azubis die Berufsfachschule besuchen“, erläutert der Gewerkschaftssekretär. „Faire Löhne werden nur mit Tarifvertrag bezahlt“, sagte Tobias Bucher zu den rund 50 Anwesenden bei der Kundgebung. Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die Automobilbranche rasant verändere, sei es wichtig, dass Arbeitnehmer auch weitergebildet werden, damit sie nicht auf der Strecke bleiben.

Cynthia Schneider wies auf den womöglich anstehenden Verkauf der Wagenblast-Autohäuser hin: „Es gibt nur zwölf Monate Bestandssicherung, danach kann der neue Besitzer die Tarifbindung verlassen“, sagte sie. „Nur wenn ihr bereit seid, zu kämpfen, können wir als Gewerkschaft etwas für Euch tun“, sagte sie zu den Beschäftigten.