Die Tickets für die „Junge Philharmonie Ostwürttemberg“ sind nun erhältlich.

Das neue Programm der „Jungen Philharmonie Ostwürttemberg“ für September 2019 steht und die Karten werden ab sofort unter www.jpo-w.de und im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung angeboten. Unter der Leitung von Uwe Renz spielen die jungen Musiker Ouvertüren und Intermezzi. Auf dem Programm stehen Richard Wagners Ouvertüre aus „Der fliegende Holländer“, Jules Massenets „Meditation aus Thaïs“, Arturo Márquez „Danzón No. 2“, Wilhelm Stenhammars „Interlude aus The Song“, Edward Elgars „March of the Mogul Emperors“ aus „The Crown of India“ und Johann Strauss Ouvertüre aus "Die Fledermaus“. Aufführungen sind in Heidenheim, Ellwangen, Böbingen, Schwäbisch Gmünd und Aalen vom 7. Bis 15. September geplant.